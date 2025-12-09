ＦＲＢの利下げ、タカ派色が強まる可能性＝ＮＹ為替
きょうの為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１５６円近くまで上昇する場面も見られた。ドル円の場合、青森沖の地震で津波警報が出たことで円安の反応が出たこともドル円を押し上げた。
市場は今週のＦＯＭＣの結果および反応を待っている。アナリストからは「ＦＲＢによる利下げは既に市場で完全に織り込まれているものの、メッセージはタカ派的なトーンになるとの見方が強まっている」指摘が出ている。
更なる追加利下げは来年の３月及び６月の経済指標の弱まり、もしくはインフレ低下が条件になることを意味するという。さらに、来年は次期ＦＲＢ議長への移行が控える中、新体制が市場にどう受け止められるかもリスク要因になると分析。
今回のＦＯＭＣでは、２６年以降のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）を含む四半期経済予測（ＳＥＰ）も発表される予定で、最近顕在化している当局内の見解の乖離が改めて示される可能性が高い。
同アナリストは「２６年の政策方向について、ＦＯＭＣ内で幅広い意見の相違が示されると見ており、これは先行きの二方向リスクを反映している」とも述べた。
USD/JPY 155.78 EUR/USD 1.1638 GBP/USD 1.3324
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
