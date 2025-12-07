フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。人と集まるなら「3人までが本当は心地いい」理由を明かした。

この日のゲストは先週に引き続きモデルでタレントの滝沢カレン。2人とも大人数が苦手と言い、何人までがいいか、という話題で田中は「私は3人までが本当は心地いい」と語ったもの。

滝沢は「4人まで」と答え「3人と4人で何か変わります？」と質問。すると田中は「何か、3だと、話が漏れる可能性低い。一人増えれば増えるほどじゃん」と、外部に話が漏れる可能性を指摘。

さらに「4人って、話さないでねって言って、本当に話さない人って少なくって、カレンちゃんは本当に話さないタイプの人なんだけど、それこそ、家族とか配偶者にも話さない人なんだけど。でも、例えば旦那さんなら話してもいいかなって思っちゃう人の方が多いと思う」と語った。

「絶対に言わないで」と言った内容が、「家族だから大丈夫だろうって…悪気なく、広めるつもりもなく」家族に伝わり、その家族が「何か噂でこういう話があって」という話題の時に「 あ！知ってる知ってる！うちの娘が言っていたわ」となるのではないかと危惧していた。

一方滝沢は「4人」という理由に、久しぶりだったり、それほど仲が良くない人と集まった時には「誰か一人がトイレに行った時に、2人になっちゃうことが凄く嫌で。4人だと、一人トイレに行っても3人、と思えるんですよ」と言い、「だから私は、めっちゃ仲良い人なら2、3人でOK。そんな仲良くなかったり、久々だったり、緊張する人だったら絶対に4人。5人とかになったら話に入れなかったり…」と明かしていた。