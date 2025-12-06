自分へのごほうびに♡ イマドキ女子が愛用している【ハイブラバッグ】を大公開！
自分へのごほうびに、ちょっと背伸びしたアイテムが欲しい！そこで今回は、Ray♥Influencer・Maoさん、町さくらさんに、お気に入りの「ハイブラバッグ」を教えてもらいました。どのバッグも、思い出が詰まっているものばかり。コーデのポイントも、ぜひ参考にしてね♡
LOVE BUZZ ITEM vol.46
THEME：『1軍バッグ』
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。
今回は、お気に入りのハイブラバッグをお披露目♡ 大切な人からもらったものや、自分へのごほうびで買ったもの。
どのバッグにも、それぞれの思い出がぎゅっと詰まっていました。
Check! Ray♥Influencer・Mao
ミスコン出場中！現役大学生の美少女インフルエンサー。
BRAND：【MM6 Maison Margiela】
モード感たっぷりのレザーバッグレザーバッグ
「20才の誕生日に自分へのごほうびとして購入しました。MM6はセカンドラインだから、Maison Margielaのものよりも手が届きやすい価格なんです！
シックなフォルムで、どんなコーデでも大人っぽく決まるのがお気に入り」
Check! Ray♥Influencer・町さくら
趣味は渡韓すること。アカ抜けマスターな現役大学生。
Instagram：@sakuraara_9
BRAND：【LOUIS VUITTON】
20才の誕生日にもらった両親からのプレゼント
「ブランドならではの、アイコニックなモノグラムがコーデを格上げしてくれる。大容量で、使いやすさも◎。充電器や化粧ポーチまで入る！
バッグを主役にしたいので、白などの淡いトーンの洋服にすることが多いです」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
Mao マオ
町 さくら