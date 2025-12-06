自分へのごほうびに♡ イマドキ女子が愛用している【ハイブラバッグ】を大公開！

自分へのごほうびに、ちょっと背伸びしたアイテムが欲しい！そこで今回は、Ray♥Influencer・Maoさん、町さくらさんに、お気に入りの「ハイブラバッグ」を教えてもらいました。どのバッグも、思い出が詰まっているものばかり。コーデのポイントも、ぜひ参考にしてね♡

LOVE BUZZ ITEM vol.46 THEME：『1軍バッグ』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。 今回は、お気に入りのハイブラバッグをお披露目♡ 大切な人からもらったものや、自分へのごほうびで買ったもの。 どのバッグにも、それぞれの思い出がぎゅっと詰まっていました。

Check! Ray♥Influencer・Mao ミスコン出場中！現役大学生の美少女インフルエンサー。 Instagram：@llflower__ BRAND：【MM6 Maison Margiela】 モード感たっぷりのレザーバッグレザーバッグ 「20才の誕生日に自分へのごほうびとして購入しました。MM6はセカンドラインだから、Maison Margielaのものよりも手が届きやすい価格なんです！ シックなフォルムで、どんなコーデでも大人っぽく決まるのがお気に入り」

Check! Ray♥Influencer・町さくら 趣味は渡韓すること。アカ抜けマスターな現役大学生。 Instagram：@sakuraara_9 BRAND：【LOUIS VUITTON】 20才の誕生日にもらった両親からのプレゼント 「ブランドならではの、アイコニックなモノグラムがコーデを格上げしてくれる。大容量で、使いやすさも◎。充電器や化粧ポーチまで入る！ バッグを主役にしたいので、白などの淡いトーンの洋服にすることが多いです」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

