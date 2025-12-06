¡Ô°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð»ö·ï¡¦»Ø¼¨Ìò¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¡Õ¡ÖÉÔÆ°»º¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤¿¡×ÏÑ´ß¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¤ÇÏ²Èñ¡Ä¡È¶âÈ±´¬¤È±¥®¥ã¥ë¡É¤ËÌ´Ãæ
¡¡ºÇ½é¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é465Æü¨¡¨¡¤Ä¤¤¤Ë¼óËÅ¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯8·î¤«¤éÆ±Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¡¢°ìÏ¢¤Î¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð»ö·ï¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃ»µ¤¤ÇÌÙ¤«¤ë»Å»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÉÔÆ°»º¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡É°¶Àû¡É¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¡¡¡É¥·¥´¥Ç¥¡ÉÉÔÆ°»º²°¤È¤·¤Æ³èÌö
¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹ÔÌò¡¦²ó¼ýÌò¤Ê¤É51¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼óËÅ¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ö»Ø¼¨Ìò¡×4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£4ÍÆµ¿¼Ô¤Ï1ÅÔ3¸©¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¶¯Åð¤Î¤¦¤Á¡¢18·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Ç75ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬¡¢12·î4Æü¡Á5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯ÅðÃ×½ý¤È½»µï¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÃÏ¹É¿Í¡Ê26¡Ë¡¢ÀÆÆ£ÂóºÈ¡Ê26¡Ë¡¢Â¼¾å²àÏ°Íå¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê26¡Ë¤Î4ÍÆµ¿¼Ô¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯10·î17Æü¤ËÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤ò¼óËÅ¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤¹¡£»ö·ïÄ¾¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼Â¹ÔÈÈ¤Î20Âå¤ÎÃË3¿Í¤Ï°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿50Âå¤Î½÷À¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù·ÐÍ³¤Ç»Ø¼¨Ìò¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¨Ìò16Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ø¼¨Ìò¤À¤Ã¤¿Ê¡ÃÏÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ¤ä½àË½ÎÏÃÄ¡ÖÂÇ±Û¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÊ¡ÃÏ¤Ïº¾µ½¤ä½ý³²¤ÇÊ£¿ô²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£4¿Í¤È¤âÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢¤³¤Î»ö·ï¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡4¿Í¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Èï³²¶â¤Î²ó¼ý¥¹¥¡¼¥à¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢"¶â»ý¤ÁÏ·¿Í¤«¤é¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦"¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Â¼¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï"¿ä¤·³è"¤ËÌ´Ãæ
¡¡Â¼¾åÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö"°Ç¥Ð¥¤¥È"¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢±©¿¶¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ØÉÔÆ°»º¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ëµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¿ôËü±ß¤¹¤ë¹âµé°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¼¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍñ¤äÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î"¿ä¤·³è"¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹â³Û¤ÎÅê¤²Á¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬"Éû¶È"¤ÇÆ¯¤¯¥Ð¡¼¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¡¢°ìÅÙ¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É"ÂÀµÒ"¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢¶âÈ±´¬¤È±¤ÎÇÉ¼êÌÜ¤Ê¥®¥ã¥ë¤Î»Ò¤Ç¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤ò¹×¤¤¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤â¡ØÉÔÆ°»º¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡×
¡¡Æ±¤¸¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸øÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯ÅðÃ×½ýºá¤ÎºÇ¹â·º¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤À¡£
¡¡À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¶§°»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
