今年4月、神奈川県横浜市の電気工事会社に侵入し、現金およそ550万円が入った金庫などを盗んだとして男2人が逮捕されました。2人は闇バイトに応募して犯行に及んだとみられています。警察によりますと、耳塚卓志容疑者と間山尚大容疑者は今年4月、横浜市の電気工事会社の事務所に侵入し、現金およそ550万円が入った金庫などを盗んだ疑いがもたれています。2人は工具を使って出入り口の窓ガラスを壊し、鍵を開けて侵入したとみられ