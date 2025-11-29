3連密着ブレードがしっかり深剃り！【ブラウン】の電気シェーバーがAmazonに登場中‼
しっかり深剃りできる三連刃が魅力!【ブラウン】の電気シェーバーがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ブラウン シリーズ5は3連密着ブレードを搭載したシェーバーで、肌の凹凸にシェーバーヘッドがしっかり密着した状態で髭剃りすることで、簡単に深剃りを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
3つの刃がそれぞれ独立して浮き沈みすることで、肌にしっかり密着。髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能に。
キワゾリトリマーアタッチメントにより、長い髭やもみあげも楽に髭剃り可能に。100％防水設計でお風呂剃り可能な電気シェーバー。シェービングフォームやシェービングジェルの使用も可能。
900パターンの網目をもったディープキャッチ網刃により様々な向きに生えるヒゲを根元からカット。髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能に。
