【Pokemon Happy Holidays】 12月11日～12月25日 開催予定 場所：「Christmas Village」（「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」の無料エリア）

ポケモンは、イベント「Pokemon Happy Holidays」を、横浜赤レンガ倉庫にて開催されている「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」の無料エリア「Christmas Village」にて12月11日から12月25日まで開催する。

「Pokemon Happy Holidays」は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」（ポケモンZA）の有料DLC「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」の追加ストーリー・コンテンツが12月10日に配信開始されることを記念して開催されるイベント。

会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示や、Nintendo Switch 2で「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」を遊べるブースも用意されるなど、ポケモンたちが彩るコンテンツが多数展開される。

「Pokemon Happy Holidays」

会場装飾

ピカピカ“ほうでん”ツリー

「Pokemon Happy Holidays」のシンボルとなるクリスマスツリーは、メガライチュウXやメガライチュウYを中心に、でんきタイプのポケモンたちが力を合わせて明かりを灯している様子を表現した特別なイルミネーション。ツリーの周囲には、ピカチュウやデデンネ、メリープなどのでんきタイプのポケモンたちが集結し、まるでポケモンたちが発電してツリーを輝かせているかのような演出が施されている。でんきタイプのポケモンたちによる、細部にまでこだわった光の演出もあり、ここでしか体験できないフォトスポットとなっている。

メガプレゼントBOX

会場内でひときわ目を引く「メガプレゼントBOX」は、ポケモンのぬいぐるみを大量に詰め込んだ、クリスマスならではのフォトスポット。ヒュッテ（小屋）のひとつを巨大なプレゼントボックスに見立て、その中に350体以上ものポケモンのぬいぐるみがぎっしりとディスプレイされ、まるでポケモンの世界に招かれたような、ワクワク感あふれる空間を演出する。バリエーション豊かなポケモンが展示されており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる。

ポケモンヒュッテ

「Christmas market in 横浜赤レンガ倉庫」にはヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージした「ヒュッテ（小屋）」が登場。「Pokemon Happy Holidays」では「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場する「ミアレシティ」のカフェや「ホテルＺ」にあるＭＺ団（エムゼット団）の作戦会議室をイメージした特別な装飾が施される。ヒュッテごとに異なるフォトスポットや体験コーナーも用意されている。

試遊コーナー設置

ヒュッテ内ではNintendo Switch 2で「Pokemon LEGENDS Z-A」を体験できる試遊コーナーが設置される。ただし、イベント期間内の一部日程のみ実施。

【実施概要】

・試遊時間：15分/人

・試遊内容：「Pokemon LEGENDS Z-A」最大4人の通信対戦「Z-A Battle Club」

・開催日程：12月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）

※イベントは、予告なく延期・変更・中止になる場合がございます。

※当日の混雑状況に応じて、ご参加の為の整理券配布や抽選を実施させていただく場合がございます。

ポケモンフォトパネル

会場内のいたるところにはポケモンたちのフォトパネルが点在。ツリーの周りやヒュッテのそば、木の上やゲート付近など、さまざまな場所にクリスマス仕様のポケモンたちが登場する。歩きながらお気に入りのパネルを探して写真撮影を楽しめる、会場回遊型のフォトスポットとなっている。

会場

「Christmas Village」 エリア概要

・期間：12月11日（木）～12月25日（木） 計15日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります

・会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間：11時～22時

・入場料：無料

・主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・協力：株式会社ポケモン

「Pokemon LEGENDS Z-A」有料追加コンテンツ「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」について

発売日：10月16日（木）

【配信日】

・着せ替えアイテム「ホロモードセット Ｘ・Ｙ」

10月16日（木）

・追加ストーリー・コンテンツ「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

12月10日（水）

価格：3,000円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。