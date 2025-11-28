11月26日、香港の複数の高層マンションで大規模火災が発生し、83人が死亡、200人以上の安否がわからない状況だ（2025年11月28日1時の時点で）。現場は大埔（だいほ）区の王福院（おうふくいん）にある少なくとも31階以上ある高層住宅群で、8棟の建物のうち7棟に燃え広がった。通報があったのは現地時間で同日午後3時ごろだが、丸一日が経ったとしている現在も救助活動は続いている。大手紙国際部記者が解説する。

【写真】香港の高層マンション、工事現場でタバコを吸う作業員の姿ほか、建物が激しく燃える様子など

「現場の高層マンションでは、昨年7月より大規模な修繕工事が行われていました。来年3月から6月までに工事を完了する予定でしたが、その作業中に火災が起きたということです。

原因は現在調査中ですが、建物には竹製の足場が組まれており、建物を覆うように張られていた可燃性の素材を用いた工事用ネットに燃え広がったと見られています。

警察当局は、火災に関連する過失致死の疑いで工事業者3人を逮捕。現地報道によると、住民から『火災警報が鳴らなかった』との声も上がっており、避難や初期消火が遅れた可能性も指摘されています」

さらに工事作業中、住民と業者との「タバコに関するトラブル」も報告されていたという。

「フェイスブックでは、以前に担当した工事業者の喫煙を注意したという報告や、住民が窓からタバコの吸い殻を落としたのを目撃し、火災のリスクを懸念していたとの声も寄せられていたようです」

台湾メディア『東森新聞』によると、救助された住民は「濃い煙が押し寄せてきて、ドアを開けたらもう外に出られなかった。上下階が燃え広がっており、消防士がハシゴ車で救助してくれないとどうしようもなかった」などと証言している。

日本のタワマンでの発生リスクは

昨今、日本においても建物の老朽化に伴う修繕工事の必要性が叫ばれている。日本ではこのような火災が起きるリスクはあるのだろうか。総合不動産コンサルティングサービスを行う「さくら事務所」のマンション管理コンサルタント・土屋輝之氏が解説する。

「今回の火災で非常に特徴的だったのは、竹製の足場を使っていたということ。くわえて、塗料の飛散防止や落下防止のための工事用ネットに可燃性素材を使用していたことです。これらが大規模な火災に繋がった原因と思われます。

日本の場合は、高層マンションの修繕工事で木質系の足場材料を使うということはあり得ません。ゴンドラを屋上からワイヤーで吊るしたり、建物に取り付けたガイドレール上で自走させたりして作業を行うのが一般的です。また、工事用ネットについても防炎素材を使用するのが基本とされるため、同様の火災が起きるリスクは低いと言っていいでしょう」

土屋氏は、現場となった高層マンションが建設されたのは1983年であり、最新の消防設備が備わっていなかった可能性も指摘する。

「日本の場合は地震国でもあるので、耐震強度や防火防災に関する基準はかなり厳しく、新しい基準の消防設備をつけずに旧来のまま運営している規模の大きな建物は基本的にありません。

一方、中国では地震のリスクも低いため、建物そのものの安全基準が低く、その延長線上で消防に関する基準も日本に比べて低いのでしょう。香港では、消防安全の基準が大幅に更新されたのは2007年7月ですが、今回の高層マンションはそれよりはるか前に建てられていることもあり、新基準が適用されていない建物だったのかもしれません」

前出・土屋氏が続ける。

「日本のタワーマンションの場合は、下階が燃え広がってしまった場合などを想定して、屋上にヘリポートが設置されていますが、現地の映像を見る限り、ビルの屋上部分が黒い煙で全く見えない状況になっていることから、屋上からの救助が想定されていない建築構造になっていたとも推察されます」

今後、詳細な原因究明が待たれるところだ。