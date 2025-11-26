「あなたのためよ」と娘を支配する母…服を切り裂き、整形を強要された娘の悲劇【作者に聞く】
「一重はかわいそう」。そう言って、母親は15歳のエリカを整形させた。「かわいそう」だと思っていたのは母親だけで、エリカに自分の意思はなかった。「これで人生楽しくなるわよ！」と母が言うから、そうなるのだと思った。習い事、服、髪型、友達、進学先まで全て母親が決めた。価値観や理想を押し付け、子どもを支配する親に育てられたグラハム子さんの実録漫画『親に整形させられた私が母になる エリカの場合』を紹介する。
ばあばにもらったクマの服を着たかったエリカだが、母親はおしゃれな服を着せたい。「これがいい！」とエリカがごねると、母は服をビリビリに切り裂いた。「エリカが言うことを聞かないから、クマさんがこうなったのよ」と、強制的に反省させ従わせた。
エリカの行動はすべて母が決めていた。主張すれば否定されるため、「母親が決めたことをやればいいんだ」と思うようになる。「あなたのためよ」と言って、母は子どものプライベートや人間関係に干渉し続けた。
中学校を卒業した春休み、母に連れられ二重整形の手術をしたエリカ。母親主導で育てられたため、自分の意見や行動に自信が持てず、相手の顔色をうかがい、自分で決断することができなくなってしまった。
■「感情がなかった」…支配された少女の苦悩
本作はグラハム子さんの実体験を基にしている。「うちの母親は、ちょっとおかしいかもしれない」と気づいたのはいつ頃か尋ねると、「高校生くらいから薄々気付いていましたが、確信に変わったのは25歳くらい。じわじわと違和感が溜まって気づいていきました」と語る。
当時の思いについては、「感情がなかったんです。感情を感じてしまうと辛くなるのがわかっていたから、押し殺していたんだと思います。生まれた頃から管理されることが当たり前だったので、管理してくれるのがよい親なんだと思い込ませていました」と、心の麻痺を明かした。
自分の好きな色すら決められず、「他人の反応で、ほとんど全てを決めている感じでした」と語るグラハム子さん。そんな彼女が「自分の人生は自分のもの」と気づいたきっかけは、大学進学での上京だった。「母と離れて暮らし、他の人と一緒にいる時間が増えて、母以外の価値観に触れることができたのがきっかけになりました」と振り返る。
現在の親子関係については、「年に1回、お正月に日帰りで実家に帰っています。会話も挨拶と必要最低限のみ。イメージとしては『職場にいる自分とは合わない人』でしょうか。家族であっても合う合わないはあります。私と母はもう大人同士だし、これでよいんだと思っています」と、ベストな距離感を見つけたようだ。
