英国のキャメロン元首相が前立腺がんと診断されたと明らかにした/Phil Lewis/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

ロンドン（CNN）英国のデービッド・キャメロン元首相（59）が前立腺がんと診断され、治療を受けていることを明らかにした。自身の診断を受け、リスクの高い男性に照準を絞った検査の普及を呼びかけている。

23日の英紙タイムズに掲載されたインタビューの中でキャメロン氏は、妻の勧めで前立腺がんの検査を受けたと告白。まず前立腺がんに関係するたんぱく質の値を調べる（前立腺特異抗原＝PSA）検査を受けた結果、PSAスコアが高いと診断されたと打ち明けた。

「PSAスコアが高くてもきっと何でもないだろう」と楽観視していたというキャメロン氏。「MRI検査で黒い部分が幾つか見つかった。それでも『多分大丈夫だろう』と思っていたが、生検検査の結果が出て、前立腺がんがあると言われたら？」と問いかける。

「あの言葉を聞かされるのはいつだって恐ろしい。そして医師の口からその言葉が出てくる瞬間は、『おい、まさか、それを言うのか、言いそうだ、ああ、言ってしまった』と思う」と振り返った。

針で電気パルスを送ってがん細胞を破壊する局所療法を受けた後、キャメロン氏は、検査の普及を呼びかける側に回ろうと思い立ったという。

前立腺がんは、米国の男性がかかるがんの中で非黒色腫皮膚がんに次いで2番目に症例が多い。

米国立がん研究所によると、米国では男性の約11％が前立腺がんと診断され、2.5％が前立腺がんのために死亡する。

ただ、前立腺がんは一般的に進行が遅く、PSA検査で発見されたとしても治療を必要としない場合も多い。このため専門家の多くは集団検査の必要性に疑問を投げかけている。

しかしキャメロン氏は、リスクの高い男性に照準を絞った検査や治療を奨励する立場に賛同を表明した。