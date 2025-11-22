「全然聞こえなくなった」耳掃除でまさかの難聴に!?心臓の音、耳鳴り…考えれば考えるほど不安になる【作者インタビュー】
ある日、左耳が聴こえなくなった緑丘まこ(@makoishappy777)さんの「左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話」を紹介するとともに、耳掃除の方法など注意点を聞いた。
■聞こえない理由は「耳垢」
耳垢掃除をするとき綿棒自体が完全にNGというわけではなく、耳奥には触れず、耳の中の手前(見える範囲)を月に1〜2回、そっと掃除するのが正しい耳掃除のやり方だそうだ。しかし当時の緑丘さんは、頻繁に耳掃除をしていたそうで、「お医者様いわく綿棒で掃除していたつもりが逆に耳垢を耳の奥に押し込んで、それが時間とともに固まってしまったせいとのことです」と明かす。検査では右耳の耳垢も固くなっていたが、右耳では聞こえていたのは「おそらく、聴こえなくなった左耳に比べて、耳垢が固くなった症状がまだましだったのかもしれません」と推察する。
緑丘さんは「使い方を間違えると、逆効果になることを病院で指摘されて初めて知り、大変驚きました。でも、よく考えると『その通りだな』と納得しました。日ごろのケアは変わらず綿棒を使っていますが、頻度や掃除の仕方は医師に言われたことを意識して守るようにしております」と語り、以降は耳垢が詰まることもなく快調に過ごせているようだ。
取材協力：緑丘まこ(@makoishappy777)
