しなこ×エンジェルハート♡475ハート香水が全国で発売決定！

原宿系人気クリエイター・しなこちゃんとエンジェルハートのコラボ香水「475ハート」が、2025年11月21日（金）より全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴで発売♡ぱちぱちキャンディやタピオカいちごミルクの香りは、見た目も香りもドリーミーでキュート。香水に付いたオリジナルチャームやしなこちゃん人形で、毎日がもっとハッピーになれるフレグランスです♪

しなこプロデュース香水の魅力

475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート ぱちぱちキャンディの香り

475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート タピオカいちごミルクの香り

「475ハート オードトワレ バイ エンジェルハート」は30mLで税込3,300円。

ぱちぱちキャンディの香りは紫×ピンクのドリーミーパッケージ、タピオカいちごミルクの香りはハート×ピンクボトルで、見ているだけでワクワク♡

香りも甘くてキュートで、毎日をハッピーにしてくれます。ボトルにつけられるオリジナルチャームや、パッケージのしなこちゃん人形も必見です♪

販売店舗と発売日をチェック

全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ（一部店舗を除く）で販売。発売日は2025年11月21日（金）で、店舗によって前後する場合があります。価格は税込3,300円。

ティーン向けフレグランスとしてお手頃価格ながら、ボトル・パッケージ・香りにまでこだわった逸品です。お店で手に取って、しなこちゃんワールドを楽しんでみて♡

毎日をハッピーに♡しなこ×エンジェルハート

