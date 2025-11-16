「普通の服」でなぜオシャレ？ センスのいい人に学ぶ「盗みやすいテクニック」





デニムがうまい「あの人のように」

SNSをにぎわす、「シンプルなのになぜかオシャレ」なファッショニスタたちのデニムSNAPを収集。彼女たちのスタイルから、TPOをわきまえた理想のバランスを考察。







タイムレス＆ミニマルなものだけで

SNSでも世界中で人気を博する双子モデル、アマリー＆セシリー・モースガー。ベースとなるスタイリングは、白シャツやストレートデニムなど、スタンダードなアイテムで構成。ムダをそぎ落とすことで、組み合わせを計算せずとも高い好感度に。

双子のセシリーとともにジュエリーブランドを立ち上げ、モデルとしても活躍するアマリー。上質で心地よい素材による余白で、硬派な黒を女性らしく転換。







アマリ―とアッパーハイツのコラボデニムがローンチ

まとわりつかない黒デニムに合わせて、タートルも隙のあるゆるめカットソーを。腰まわりはコンパクトながら脚線を拾わない絶妙なゆるさは、アッパーハイツ×アマリーとのコラボアイテム。タックIN＋ベルトで引き締めてすっきりと。 ブラックデニムパンツ／upper hights（ゲストリスト） タートルネックカットソー／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）







スタイリストたちにも人気「とくにいい」シンプルなデニム

（FROM STYLIST）

デニムパンツ／Oblada（シンチ） 「アタリやヴィンテージ風の色落ち加減などが絶妙。やや幅を持たせたストレートで、ウエストを少し細く仕立てることで、メリハリの効いた美しいシルエットに」（スタイリスト・渡邉恵子さん）







（デニムのプライスなど詳細へ）

≫【全14スタイルの一覧へ】 服も合わせ方もシンプルで「デニムが上手い人」に学ぶ 「見落としがち」な簡単テクニック