浦和がFWチアゴ・サンタナとDFマリウス・ホイブラーテンとの契約満了を発表
浦和レッズは16日、FWチアゴ・サンタナ(32)とDFマリウス・ホイブラーテン(30)の契約満了を発表した。
T・サンタナは2024シーズンに清水エスパルスから浦和に加入。今シーズンはここまでJ1リーグ17試4得点を記録していた。クラブ公式サイトを通じ、「浦和レッズに関わる全てのみなさま。2年間共に闘っていただき、ありがとうございました。新しい挑戦に向かいます。引き続き応援よろしくお願いします」と伝えている。
また、ホイブラーテンは23シーズンから浦和でプレー。今シーズンはJ1リーグ35試合2得点だった。クラブ公式サイトでは「親愛なる浦和レッズファミリーのみなさんへ」と記し、思いを伝えている。
「ここでの時間が終わりを迎えるにあたり、心からの感謝をお伝えしたいと思います。この3年間、浦和レッズのためにプレーできたことは、名誉であり、光栄なことでした。ここに来た初日から、このクラブが特別だと思える情熱や誇り、そして大きなサポートを強く感じていました」
「共にACLで優勝したことは、私のキャリアの中で最も大きなハイライトのひとつとして、いつまでも心に残るでしょう。その瞬間をチームメート、そしてスタンドにいたみなさんと分かち合えたことは、決して忘れません」
「そして、ファン・サポーターのみなさんへ。あなたたちの力強さも、声援も、支えてくれる気持ちも、言葉では言い表せないほど大きな存在でした。あなたたちは毎試合、私の背中を押してくれ、埼玉スタジアムでの全ての瞬間を忘れられないものにしてくれました」
「浦和レッズは、これからもずっと私の心の中にあります。全てに感謝しています。マリウス」
