◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）

世界ランク１３位の日本代表は、同１２位のウェールズに２３―２４で黒星。過去２勝１４敗の格上に、敵地で初の白星はならず。旧伝統的強豪国（ティア１）、現ハイパフォーマンスユニオンから史上初めてアウェーでの勝利も逃した。

先制はウェールズ。前半６分、敵陣トライエリア前の連続攻撃から、ＳＯエドワーズの突破でトライ。日本は同１５分、ＣＴＢライリー（埼玉）のゲインからつなぎ、右のＷＴＢ石田吉平（横浜）へ渡りトライ、キックも決まり７―７の同点に追いつく。日本はアウェーながらトライに迫るが、好機を生かせない時間帯が続く。

日本は前半２５分にロックのウルイヴァイティ（相模原）、３０分にはＮＯ８マキシ（東京ベイ）が危険なプレーでイエローカード、１０分間の一時退場に。一時１３人になった日本は３４分、ＣＴＢローレンス（相模原）の好タックルでピンチを脱する。１３人の時間帯を無失点でしのいだが、攻め込みながらもトライに繋がらず。ウェールズは前半終了直前にＷＴＢアダムズが危険なタックルでイエローカードとなり、前半を７―７で折り返す。

後半開始直後、ウェールズのＷＴＢアダムズがレッドカードの判定となり、２０分間は１４人に。敵陣での攻撃が続く日本は同８分、ＳＯ李承信（神戸）がＰＧを決めて１０―７。ようやくリードを奪う。しかし同１１分、ＳＨ斎藤直人（トゥールーズ）のキックミスからピンチを招きトライを献上、１０―１４とビハインド、その後ＳＯ李のＰＧで１３―１４と迫る。

後半２０分、日本は敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、ＮＯ８マキシが飛び込んでトライ。キックも決まり、２０―１４と再びリードを奪うが、２４分にウェールズも意地のトライとキックで７点を返す。同２６分、日本はＳＯ李のＰＧで２３―２１とする一進一退の攻防。優勢に進める日本は同３６分、ＦＷポール（東京ベイ）が敵陣で値千金のスチール。相手アタックの残り２分、ＮＯ８マキシがターンオーバーするが、その後のプレーで反則を犯して相手ＰＧを許してサヨナラ負け。１点差で惜敗した。

２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組み分け抽選会を１２月に控える中、世界ランク１２位以内の確保に向け重要な一戦を迎えた日本。同１２位のウェールズから白星を挙げれば、組み分けで有利とされる７〜１２位の「バンド２」入りへ大きく前進した。惜しくも敗れたが、次戦（２２日）は１１位のジョージアとのテストマッチ。最後まで死力を尽くす。