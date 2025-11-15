「あったらいいな…」って場所に収納を足せる！100均アイディアフック
商品情報
商品名：ポール用クリアフック 2P
価格：￥110（税込）
取り付けられる場所（約）：直径19〜22mmのスチール製正円のポール
耐荷重量（約）：300g
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687386002
ちょこっと収納に大活躍！セリアのポール用フック
今回ご紹介するのはセリアの収納グッズで購入した、こちらの『ポール用クリアフック 2P』という商品。
非常にシンプルな収納フックですが、ちょこっとあったらいいなを叶えてくれるスグレモノなんです！お値段は2個入りで110円（税込）。
直径19〜22mmのスチール製正円のポールに取り付けが可能で、内側にはすべり止めが付いていてズレにくいようになっています。
ただしガラスや木製のポールには対応していないので、注意が必要です。
取り付け方は簡単で、取り付けたいポールに本体を押し付けるだけ。外すときは後ろの部分をゆっくりと開きながら、押し出すだけで取り外しが可能です。
耐荷重量は約300g。S字フックとは違ってぐらつかず、スッキリとした状態で使えるのが特徴です！
セリアにはこんな便利フックも！
商品名：フィルムフッククリップタイプ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879012351
セリアにはこのほかにも便利な収納フックがたくさん！筆者が愛用している『フィルムフッククリップタイプ』も、セリアで購入した商品です。
壁などに貼り付けが可能で、使いかけの化粧品のパウチを挟んで保存したり…。
フックの向きが360度調整できるので、メモを挟んだりすることもできますよ。
今回はセリアで購入した『ポール用クリアフック 2P』と『フィルムフッククリップタイプ』をご紹介しました。どちらも110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。