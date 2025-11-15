24¥õ¹ñ¸ì¤ÇËÝÌõ·èÄê¡¢Á´À¤³¦200ËüÉô¤Î¾®Àâ¡Ø¶õ¡¢¤Ï¤Æ¤·¤Ê¤¤ÀÄ¡ÙÃø¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡×¤³¤È¤ÎÅ¯³Ø
2019Ç¯¤Ë¡Ø¶õ¡¢¤Ï¤Æ¤·¤Ê¤¤ÀÄ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Tout le bleu du ciel¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿¡£¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Í¾Ì¿£²Ç¯¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡¢Ææ¤á¤¤¤¿½÷À¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤Ø¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎ¹¡×¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¿¤È°¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢24¥õ¹ñ¸ì¤ÇËÝÌõ¤¬·èÄê¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î8ºî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï450ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£º£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ÎÃø¼Ô¤Ë¡Ø¶õ¡¢¤Ï¤Æ¤·¤Ê¤¤ÀÄ¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ÎÅ¯³Ø¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÄÌÌõ¡§ÃæÀî¤µ¤ä¤«»á¡Ë¡£
¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
-Á°ÊÔ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬Î¹¤ò¤¹¤ë¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤Î¼«Á³ÉÁ¼Ì¤âÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤«¤é¡¢Èà¤é¤¬»³¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥¨¥ß¥ë¤ÎÎ¹¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ä²ÈÂ²¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¡ÖÆ¨Èò¹Ô¡×¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ò¼é¤ê¡¢±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖËú¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¾®¤µ¤ÊÂ¼¡¹¤Û¤É¡¢ÎÉ¤¤±£¤ì¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»³¤Î»ý¤ÄÍºÂç¤µ¤Ç¤¹¡£µðÂç¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«Á³¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»à¤È¤¤¤¦Èá·àÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ß¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¹¬¤»¤Ë²á¤´¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ò¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÍè¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«Á³¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î
-¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Ë®ÌõÈÇ¤Ç840¥Ú¡¼¥¸¼å¤È¤¤¤¦ËÜºî¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËç¿ô¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¼«¿È¤¬ÆÉ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤¾®Àâ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¿¼¤¯°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢Èà¤é¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢ÄÀÌÛ¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥ß¥ë¤È¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ì¤Î´Ø·¸¤Ë¿¿¼ÂÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²áÄø¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤Î²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¥ê¥º¥à¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢âÔÁÛÅª¤ÊÄ¹¤¤¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤òÆü¾ï¤Î¶¸ÁûÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤«¤é°ú¤Î¥¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹ÂÎ¸³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥µ»á¤¬¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ
-ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¯³Ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆó¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤¬¿¼¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï²¿¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ºÇ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤È¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®Àâ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖºÆ¹½ÃÛ¡×¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ºÆ¹½ÃÛ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï»àÊÌ¤äÎ¥ÊÌ¡¢»Ò¶¡»þÂå¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤Î¿´Íý¤äÁªÂò¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÁÏºî¤Î³Ë¿´¤Ç¤¹¡£
-¡ÖºÆ¹½ÃÛ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡¢Èó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç´©¹ÔÍ½Äê¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÝÌõ¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤È¾¯¤·µ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ï¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î´¶³Ð¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÖÏÂ²ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼Ê¬Îö¤·¤¿¤«¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×30Ç¯Á°¤Î¥ë¥ï¥ó¥ÀµÔ»¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡£