ぼる塾・きりやはるか「本当にノーストレス」千円以下をリピ買い！愛用のメイク落としアイテム
ぼる塾のYoutubeチャンネルに『はるちゃんの最新スキンケアアイテム紹介！【夜ケア/日焼け止め/メイク落とし】』の動画が投稿されました！きりやはるかさんがスキンケアについて紹介してくれています。中には使用感を褒めるコスメも！
■マスカラリムーバー
動画内に登場したのはこちら！
ヒロインメイク/スピーディーマスカラリムーバー 税込924円（公式サイトより）
コームタイプでまつ毛に塗って直接マスカラを落とすリムーバー！
きりやさんは、こちらを「本当つい最近リピ買いで」とコメントしながら紹介。以前から愛用しているため、リピ買いしたばかりでパッケージに入ってると語っていました。
その使用感は「すごい、落ちがすごい、これ本当にノーストレス」と全顔に使用できるメイクリームバーから、マスカラを落とすのはこちらに変えたんだとか。
そして「これめっちゃ楽」と強調しながらお気に入りの様子を覗かせていました！
■動画もチェック！
動画内では、その他のスキンケアも紹介！きりやさんの愛用コスメ、ぜひチェックしてみてくださいね