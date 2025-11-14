ぼる塾・きりやはるか「本当にノーストレス」千円以下をリピ買い！愛用のメイク落としアイテム

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『はるちゃんの最新スキンケアアイテム紹介！【夜ケア/日焼け止め/メイク落とし】』の動画が投稿されました！きりやはるかさんがスキンケアについて紹介してくれています。中には使用感を褒めるコスメも！

【関連記事】ぼる塾・きりやはるか「もらった、田辺さんに」持ち歩きポーチに入れるヘアケアアイテム

■マスカラリムーバー

動画内に登場したのはこちら！

ヒロインメイク/スピーディーマスカラリムーバー 税込924円（公式サイトより）

コームタイプでまつ毛に塗って直接マスカラを落とすリムーバー！

きりやさんは、こちらを「本当つい最近リピ買いで」とコメントしながら紹介。以前から愛用しているため、リピ買いしたばかりでパッケージに入ってると語っていました。

その使用感は「すごい、落ちがすごい、これ本当にノーストレス」と全顔に使用できるメイクリームバーから、マスカラを落とすのはこちらに変えたんだとか。

そして「これめっちゃ楽」と強調しながらお気に入りの様子を覗かせていました！

■動画もチェック！

動画内では、その他のスキンケアも紹介！きりやさんの愛用コスメ、ぜひチェックしてみてくださいね