サンリオは、ニューステクノロジー、S.RIDE、国際自動車、大和自動車交通ともに、11月23日の「勤労感謝の日」に向けた特別企画「はなまるおばけタクシー」走行に先駆け、出発式を都内某所で開催した。

「はなまるおばけタクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE」と「はなまるおばけ」のコラボレーション企画として誕生。特別なラッピングタクシーが、11月17日から2週間限定で都内（東京都内23区・武蔵野/三鷹地区）を走行する。

出発式には国際自動車・大和自動車交通のドライバーも登場し、普段から仕事を頑張るドライバーのふたりに「はなまるおばけ」の“まるまる”から“ハナマル”が贈られた。

国際自動車の前田千紘さんは「17日から走る“はなまるおばけタクシー”では、安全で心地のよい空間を提供し、お客様に笑顔を届けられる“ハナマル”な運転手を目指して頑張ります」と笑顔でコメントした。

頑張るドライバーさんへ“ハナマル”

「はなまるおばけ」のタクシー乗車証

ラッピングタクシーは、フルラッピング車両（1台）とドア両面ラッピング車両（49台）が用意され、フルラッピング車両に乗車すると、記念として「はなまるおばけ」のタクシー乗車証がプレゼントされる。

また、フルラッピング車両、ドア両面ラッピング車両ともに車内には「はなまるおばけ」のマスコットが設置。さらに、オリジナルキャンディがプレゼントされるなど、「はなまるおばけ」に癒されるひとときが提供される。

フルラッピング車両(限定1台)

フルラッピング車両の内装

「はなまるおばけ」のタクシー乗車証(フルラッピング車両乗車時のみ配布)

ドア両面ラッピング車両(49台)

「はなまるおばけ」のマスコット

「はなまるおばけ」のオリジナルキャンディ

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」で「はなまるおばけ」初の冠コーナーもスタート

「はなまるおばけ」の“まるまる”が呼びかける、シートベルト着用を促す特別映像も放映

タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ