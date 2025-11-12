「ぼくはイルカですが、ペンギン寄り」

JR東日本は2025年11月11日、交通系ICカード「Suica」の新たなコード決済サービスを2026年秋に開始すると発表。また、2001年度のSuica誕生からイメージキャラクターとして活躍してきた「Suicaのペンギン」は2026年度末で「卒業」し、新たなキャラクターにバトンタッチすることを明らかにしました。これについて、香川県の鉄道会社「ことでん」の公式キャラクター「ことちゃん」のSNSアカウントによる投稿が話題となっています。

【これがことちゃんの驚愕投稿「勝手にFA宣言」】実際の様子ですj

「ことちゃん」はイルカをモチーフとしたキャラクターで、「Suicaのペンギン」の卒業についてのニュースを引用リポストし、「まさかの卒業、おつかれさまでした。ぼくはイルカですが、ペンギン寄りなので代役可能です」とコメントしたところ、11月12日正午時点でXのインプレッション数が350万近くを記録しています。

なお、この投稿を見たSNSユーザーからは、「勝手にFA宣言してる」「ことちゃん、野心を隠す気ゼロやないかww」「自薦w」「これは新たな展開（笑）」「まさかの立候補www」「お前、以前『ペンギンじゃない！』ってキレてなかったか？」といったコメントが寄せられています。

ちなみに「ことちゃん」アカウントはこの話題となった投稿のあと、「今朝、ことでんの経営陣がこれについて話してて『あれほどのキャラでも卒業ってあるんだね、そっかー… |_･)ﾁﾗ』と目が合ったので、ぼくもいつまでことでんの駅員でいられるかわかりません」とも投稿しています。