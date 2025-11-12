HONMA ¡ß Malbon Golf¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª ¥¯¥é¥Ö°ì¼°¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï330Ëü±ßÌé
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤é¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMalbon Golf¡Ù¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤ÓÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Malbon Golf¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢HONMA¤ª¤è¤ÓMalbon Golf¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥é¥Ö°ì¼°330Ëü±ß¤Î14ËÜ¤È¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÜºÙ
¡Ö°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¾ðÇ®¤È¡ØÀºÌ©¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÍ»¹ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÀº¹ª¤Êµ»½Ñ¤È³×¿·À¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢Malbon Golf¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼«Í³¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¾å¼Á¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶¦ÌÄ¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
º£²ó¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Malbon Golf¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥Ð¥±¥Ã¥È¡×¤ÈHONMA¤Î¡Ö¥â¥°¥é¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¥ã¥é¤âÃÂÀ¸¡£HONMA¤ÎM¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥í¥´¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¬°î¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£ ÈÎÇä¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ó¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥¯¥é¥Ö14ËÜ¤òÁ´¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£Èæ³ÓÅªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏÃË½÷¿§°ã¤¤¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÀÇ¹þ825,000±ß¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¥á¥ó¥º¤¬ÀÇ¹þ3,300,000±ß¤Ç¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï3,168,000±ß¤È¤Ê¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
