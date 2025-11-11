北欧の癒しを贈る♡ムーミンのオーガニックチョコレートが日本初上陸

北欧・フィンランド発、自然の恵みをそのまま閉じ込めたチョコレートがついに日本へ♡薬糧開発が輸入販売を開始する「Dammenberg（ダンメンベルグ）」のチョコレートは、100％オーガニック素材を使用し、アレルギー対応も万全。ムーミンの愛らしいパッケージで、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。お子様から大人まで、安心して楽しめる優しい甘さです。

ムーミンと楽しむ♡オーガニックチョコレートの世界

フィンランドの家族経営ブランド「Dammenberg」が手掛けるオーガニックチョコレートは、有機JAS認証を取得し、ヴィーガン・ハラール・コーシャにも対応。

ナッツ、乳、グルテンなどの主要アレルゲンを含まないため、小さなお子様やアレルギーを持つ方も安心です。ムーミンの世界観を北欧デザインで表現した限定パッケージは、見た目にも癒しをくれます♪

札幌ラーメン どさん子監修♡ベビースタードデカイラーメン発売

味わいも見た目も多彩♡全ラインアップ紹介

ムーミン 有機ボタンチョコレート カカオ46％ [55g]



価格：980円（税抜）

まろやかな口どけで、甘さ控えめの一口サイズ。お子様にもおすすめ。

ムーミン 有機ダークチョコレート カカオ79％



価格：1,280円（税抜）

希少なクリオロ種カカオ使用。上品な香りと深いコクを堪能できます。

ムーミン 有機ダークチョコレート オーツ＆ストロベリー カカオ56％ [70g]



価格：1,280円（税抜）

ドライいちごの酸味と食感がアクセントの華やかな味わい。

ムーミン 有機ブルーベリーチョコレート カカオ46％ [70g]



価格：1,280円（税抜）

オーガニックブルーベリーの爽やかな香りが広がるフルーティな一枚。

ムーミン 有機オレンジチョコレート カカオ56％ [70g]



価格：1,280円（税抜）

オレンジオイルの香りがふんわり広がる、上品な味わい。

ムーミン 有機ラズベリーチョコレート カカオ46％ [70g]



価格：1,280円（税抜）

ドライラズベリーの酸味と甘みのバランスが絶妙♡

ムーミン 有機ソルトキャラメルチョコレート カカオ46％ [70g]



価格：1,280円（税抜）

まろやかなキャラメルに塩が効いた、リッチな味わい。

それぞれ異なるカカオ含有量と素材で、個性豊かな味わいが魅力。販売は公式ストア「ビオクル by CINAGRO」にてスタート。今後、自然派食品店や百貨店でも順次展開予定です。

心も体も満たす“やさしいスイーツ時間”を♡

自然の力と北欧の感性が融合したDammenbergのチョコレート。素材のやさしさだけでなく、ムーミンの温かい世界観が、日常のティータイムを特別にしてくれます。

「大切な人に贈りたい」「自分へのご褒美に」──そんな気持ちに寄り添う、心も満たされるオーガニックチョコレートです。ぜひお気に入りの味を見つけてみてくださいね♪