Perfumeあ〜ちゃん、一般人と電撃結婚《ファンの人と結婚することは私の夢でした》意外すぎる告白に広がる衝撃

Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が11月11日、自身のInstagramを更新。電撃結婚を発表した。

《この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！》

メジャーデビュー20周年の節目の年、年内で活動休止が決定しているPerfumeだが、まさかのおめでたい報告にファンからは驚きの声が上がっている。

《…え？ファンと結婚。そんな世界線あるの？？？》

《あ〜ちゃんの結婚は最初びっくりしたが一般男性のファンとの結婚っと聞いて「おお！！！おめでとうございます！！！」が勝った！》

《推しと結婚ってすごすぎる ドキドキしすぎて心臓何個あっても足りない》

36歳にして電撃結婚を決めたあ〜ちゃんだが、10月2日には破局報道が出たばかりだった。

「2021年10月に銀座デートを目撃されて熱愛が報じられていたモデルで俳優のバーンズ勇気さんと、今年夏ごろに破局していたとスポニチが報じました。事務所は《プライベートは本人に任せています》と回答していましたが、直後にまさかの結婚。報道が事実ならば夏に別れた後に、昔からの親友に癒やされ、3〜4カ月ほどの交際を経てスピード結婚ということになります」（前出・記者）

Perfumeの“コールドスリープ”発表時、あ〜ちゃんはバーンズ勇気と結婚するのではないかという噂が流れていた。結果、相手違いとなったわけだ。

「あ〜ちゃんは過去にもお笑い芸人にサバンナ・高橋茂雄さんとの交際が報じられるなど、メンバーの中では恋多き女としても知られています。先陣を切って結婚発表したことで、他のふたりも追随するかもしれませんね」（前出・記者）

年末の活動休止時には、メンバー全員既婚者になっているかも。