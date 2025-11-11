この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「Uberの雨クエ冷遇が未だに存在？ランダム要素を続けていると…」と題した動画で、デリバリー配達員・レクターさんが自身の体験とともにUber Eatsで雨の日に発生する報酬クエスト（通称：雨クエ）の“ランダム”な提供について疑問を投げかけた。



レクターさんは「Xで雨クエの冷遇、要はハズレ組みたいな形で雨クエが出ない、といった声を見かけた」と語り、自身の体験とともにこの問題が今も続いていることに触れた。「私も過去にこういう経験があるので、未だにこういうことを続けているのかということで、ちょっと今回はこの件について紹介したい」と力を込める。



レクターさんの調査によると、神奈川県で日常的に稼働している配達員でも「昼夜両方クエスト出現なし」という事態が報告されている。これについて「定期的に稼働していたのに、突然出なくなった」という例も後を絶たず、「雨クエが出ないのが全員の配達員だったらいいんですよね。ただこれ一部の配達員だけクエストが出ないっていうのは、やっぱりどうなのかなっていうのが思っていて」と運営の姿勢に疑問を呈した。



Uberサポートへ問い合わせた配達員のもとには、「クエストはUberが任意で提供するものなので、発生自体がない場合もございます」という回答が届いたそうだが、これについて「ランダム制で被害を受けるのはこれどうなのか」「仕組みをそろそろやめた方がいい」と不満と改革の必要性を訴えた。



また、「アプリのアンインストールでクエストが復活という都市伝説」にも言及。「試した方が復活しなかった、ということで正直この方法はどうなのかな」と実態を冷静に分析した。



他社サービスと比較して、「最近流行っているロケットナウはこういうランダム要素もなくフラットにミッション（インセンティブ）を配信してくれる」と強調し、「注文者目線でもロケットナウの方が送料・手数料無料や一部店頭価格での提供などメリットが大きい」と現状を語った。「最近ロケットナウ中心に稼働している」「ロケットナウに本当に感謝している」という自身のシフトチェンジも明かした。



記事の締めくくりとしてレクターさんは、「運営方針に関してはちゃんと見直した方がいいんじゃないかな」と要望した上で、「雨クエ冷遇を体験したことがある方やUberEatsのやり方について感想ある方はコメントしてほしい」と視聴者に呼びかけ、今後もフードデリバリーに関する動画を発信していく意気込みを語った。