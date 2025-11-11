Ãù¶â¤À¤±¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡ÄFP¤¬Å°Äì²òÀâŽ¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤¦¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ž£¤ÈŽ¢Àµ¤·¤¤»È¤¤ÊýŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¸ÍÈþ»Þ¡Ø»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶âÂçÁ´ °ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·ø¼Â¤Ê¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¤ª¶â¤ÎÈ÷¤¨¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë·×²èÅª¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë
Q¡¡ºÇ´ü¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤É¤¦»È¤¦¡©
A¡¡²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ò½Å¤Í¤è¤¦
Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤É¤¦»È¤¦¤ÈËþÂ¤¬¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢50ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ö²«¶â¤Î´ü´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë½¼¼Â´ü¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ËÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤é¤º¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿°ä»º¤Ï1015²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢·×²èÅª¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ä¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ñ»º¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÂç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦¾å¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È»È¤¤Æ»¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£É¬Í×°Ê¾å¤Ë»ñ»º¤òÎ¯¤á¹þ¤à·¹¸þ
Q¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ù¤ë¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×NG¤Ï¡©
A¡¡ÉÔ°Â¤«¤éÃù¤á¹þ¤à¿ÍÂ¿¿ô¡£¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤â·×²èÅª¤Ë
Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤äÉÔ°Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö°åÎÅÈñ¤Î¹âÆ¡×¡ÖÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·üÇ°¤«¤é¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë»ñ»º¤òÃù¤á¹þ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ù½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢³Ú¤·¤ß¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·îËö¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¶âÍ»»ñ»º¤Ï»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î2230Ãû±ß¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÌó6³ä¤ò60ºÐ°Ê¾å¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬Â¿³Û¤Î»ñ»º¤òÃù¤á¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É»Ù½Ð¤Ï¼«Á³¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£75ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤äÎ¹¹Ô¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î°Ê³°¤Î»Ù½Ð¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢Ãù¤á¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯»È¤¦¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë
Q¡¡¤ª¶â¤ò»È¤¦ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
A¡¡¿ÍÀ¸Ç¯É½¤òºî¤ê¼ý»Ù¤ÎÎ®¤ì¤ÎÀ°Íý¤ò
¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ç¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë»Ù½Ð¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¾´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Ç¯É½¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö60ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò°úÂà¡¢65ºÐ¤ÇÉ×ÉØÎ¹¹Ô¡¢70ºÐ¤Ç²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢75ºÐ¤Ç¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¡×¤Ê¤É¡¢»þ·ÏÎó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È»Ù½Ð¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£2022Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÌó72.6ºÐ¡¢½÷À¤ÏÌó75.4ºÐ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¡×¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥í¡¼¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë°Õ¼±
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ý»Ù¤ÎÎ®¤ì¤ò¡ÖPLÉ½¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¡¢Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤ÏÃùÃß¤ÇÊä¤¨¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÊÃùÃß¡Ë¡×¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ëè·îÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¡Ö¥Õ¥í¡¼¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤äÂà¿¦¶â¤Ê¤É¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼ýÆþ¸»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÇÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯¶â¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ä¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß³Û¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÏ·¸å¤Î¼ç¤Ê»Ù½Ð¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¡Ä¿©Èñ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É
¢ ÆÃÊÌ»Ù½Ð¡Ä²ÈÅÅ¤ä¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨Èñ¡¢Î¹¹ÔÂå¡¢´§º§Áòº×Èñ¤Ê¤É
£ °åÎÅÈñ¡¢²ð¸îÈñ¤Ê¤É
£¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢Ëè·î¤Î¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÊÃùÃß¡Ë¤«¤é³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¤È²ð¸îÈñ¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÌó949Ëü±ß¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê1¿ÍÅö¤¿¤ê1000Ëü±ßÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥í¡¼¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½»µïÈñ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù½Ð¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤º¤Ë¸º¤é¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Ï·¸å¤Î°åÎÅÈñ¤È²ð¸îÈñ¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÊÝ¸±¶É¡Ö°åÎÅµëÉÕ¼ÂÂÖÄ´ººÊó¹ð¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÃø¼Ô¤¬»î»»¤·¤¿³Û
¢£ÄêÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë50Âå¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë
Q¡¡Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
A¡¡50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÖÃù¤á¤Ê¤¬¤é»È¤¦¡×¤ò¼Â¹Ô
Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤¬1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£50Âå¤È¤¤¤¦¤È¤Þ¤ÀÏ·¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï½¸ÂçÀ®¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤ä°ÕÍß¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤À¤ÈÌó72.6ºÐ¡¢½÷À¤ÏÌó75.4ºÐ¡£60ºÐ¤«¤é¤Ç¤Ï10¿ôÇ¯¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄêÇ¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢50Âå¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÁªÂò»è¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ä¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¤Î³«¶È¡¢Ä¹´ü¤ÎÎ¹¹Ô·×²è¤ä¼ñÌ£¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ï¤á¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ÎÎ¾Êý¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢50Âå¤ÏiDeCo¤äNISA¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®¥Ä¡¼¥ë¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤½Ð¤··×²è¤òÎ©¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¤òºî¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÎÀ¸³è¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£iDeCo¤Ï60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤
Q¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
A¡¡Ï·¸å¤Ç¤Ê¤¤¤È°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤iDeCo¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦
Ï·¸åÍÑ¤È¤·¤ÆÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò50Âå¤´¤í¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¤â¡ÖÏ·¸å¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤»ñ¶â¡×¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£iDeCo¤Ï¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¸«ÉÔÊØ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤³¤½¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µÞ¤Ê½ÐÈñ¤äµ¤¤Î´Ë¤ß¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¾Íè¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤Ïº£¸å¤Î²þÀµ¡Ê2027Ç¯»Ü¹Ô¡Ë¤Ç³Ý¤±¶â¤Î¾å¸Â¤¬¾å¤¬¤ê¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î³Ý¤±¶â¤Ï·î6Ëü2000±ß¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤Ê¤¬¤éµò½Ð¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·¤¿»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌµÎÁ²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëiDeCo¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°æ¸Í Èþ»Þ¡Ê¤¤¤É¡¦¤ß¤¨¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë
´ØÀ¾Âç³ØÂ´¶È¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¡ØÂç¿Þ²ò¡¡ÆÏ¤±½Ð¤À¤±¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ìÈÌÏÀ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¤¯¤À¤µ¤¤ ÁýÊä²þÄûÈÇ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø»ÄÇ°¤Ê²ð¸î¡¡³Ú¤Ë¤Ê¤ë²ð¸î¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø»ä¤¬¤ª¶â¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë °æ¸Í Èþ»Þ¡Ë