MLB未投球でも308億円の価値　米球界内で今井達也の評価が“爆騰”する背景とは？「ヤマモトの前例が大きく影響している」

コンスタントに結果を残し、声価を高める今井(C)Getty Images

熱戦続きだったドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズも終わり、メジャーリーグもいよいよストーブリーグが開幕。米メディアでは、早くも今オフにFAとなる選手たちの格付けが盛んとなっている。

【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング

日本人の名も話題として小さくないトピックとなっている。すでにポスティングシステムの行使を承認されている村上宗隆（ヤクルト）や岡本和真（巨人）は、米市場においてもかねてから注目銘柄として人気を得ていたわけだが、ここにきて声価がうなぎ上りとなっているのは、今井達也（西武）だ。

ポテンシャルに疑いの余地はない。2023年に自身初となるシーズン2桁勝利（10勝）をマークした今井は、低迷するチームでの真価が問われた今季も24試合に登板して3年連続2桁の10勝を記録。さらに防御率1.92、WHIP0.89、178奪三振（奪三振率9.89）と圧巻の支配力を発揮した。

27歳とキャリアの最盛期にあると言っても過言ではない今井は、いまだ西武球団からポスティング行使に関する正式なアナウンスはないものの、今オフのメジャー移籍は決定的と見られている。

実際、その名は海を越えて、球界関係者の耳目を集めている。「この日本のエースを逃すわけにはいかない」と力強く銘打った今井のリポート記事を掲載した米誌『Sports Illustrated』によれば、ナ・リーグ西地区の名門ジャイアンツは、特別顧問を務めるファーハン・ザイディ氏とバスター・ポージー編成本部長が極秘で来日。レギュラーシーズン中に秘密裏のスカウティングを慣行し、「獲得リストのトップにイマイを据えた」という。

今井の実力について「多くのスカウトが、MLBで活躍する次なるNPB生まれのエースになる素質があると信じている」と評する『Sports Illustrated』は、「契約金が2億ドル（約308億円）を超える可能性がある。それでも過小評価されているぐらいだ」と指摘。その上で先発投手と1億ドル（約154億円）を超える契約を結んだ実績が過去3件しかないジャイアンツに、日本人右腕の獲得を推挙した。