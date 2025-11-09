【ホビーラウンド33】 11月9日10時30分～16時30分 開催 会場： TRC東京流通センター第二展示場Fホール 東京都大田区平和島6-1-1 入場料：当日入場チケット2,000円

ボークスは、同社の展示とクリエイターによる即売会「ホビーラウンド33」を11月9日に開催する。会場はTRC東京流通センター第二展示場Fホール。価格は当日入場チケットが2,000円となっている。

本イベントでは当日版権ディーラーによる造形作品の販売、ボークス製品を販売する「ホビーラウンドSHOP」、メーカーの展示や物販ブースを設置。塗るホビ！実演や、ブロッカーズFIORE 侍型「ツバキ」体験会、レジンキャスト複製実演・体験、ニューファンドで造形体験などを実施する。

その他に、ボークス F.S.S.シリーズより、「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形 (ホークヘッド)」や、「F.S.S.カラーコレクション 34 ハイファ 暗黒装甲色」、「キャラグミン ナライ」、ワールドミニズより、「アイリ・シロガネ（75mm）」、「海賊イザベル（胸像）」などが先行販売される。

また、イベント限定販売として、「ファイブスター物語」より「HSGK 1/72 GTMホルダ19 メロウラ ～ “バンシーカ”」や、「スレイヤーズ」より「スレイヤーズ あくりるぶろっく」、「塗るガレ スレイヤーズ リナ＝インバース (胸像)」、「ブロッカーズFIORE」より「FIORE カスタムパーツ74 アイリス用シャープネスロングヘアーセット」、「FIORE カスタムパーツ75 ドラセナ用シャープネスショートヘアーセット（セフィアナカラー）」などが登場する。

イベント先行販売

VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形 (ホークヘッド)、価格：11,550円

F.S.S.カラーコレクション 34 ハイファ 暗黒装甲色、価格：990円

キャラグミン ナライ、価格：7,920円

アイリ・シロガネ（75mm）、価格：8,250円

海賊イザベル（胸像）、価格：11,000円

イベント限定販売

HSGK 1/72 GTMホルダ19 メロウラ ～ “バンシーカ”、価格：69,300円

スレイヤーズ あくりるぶろっく、価格：770円

スレイヤーズ 九谷焼小皿3種セット、価格：6,600円

塗るガレ スレイヤーズ リナ＝インバース (胸像)、価格：3,850円

FIORE カスタムパーツ74 アイリス用シャープネスロングヘアーセット、価格：2,860円

FIORE カスタムパーツ75 ドラセナ用シャープネスショートヘアーセット（セフィアナカラー）、価格：2,420円

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。