高市早苗首相が2025年11月7日の衆院予算委で、自民党の斎藤健・元経産相から「あまりにハードワークなんじゃないか」と心配される場面があった。高市氏を巡っては同日、就任後初となる衆院予算委員会に備えて、午前3時過ぎから公邸で勉強会を行い、官房長官会見でも質問が出た。

「休憩も必要なのではないか」

演台に立った斎藤氏は、初めに「総理就任おめでとうございます」と祝福。その後、「心配しておりますのは、あまりにハードワークなんじゃないか、ということでございます」と指摘した。

続けて、高市氏が就任後にASEAN（東南アジア諸国連合）関連首脳会議や、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議、日米首脳会談などに参加したと、斎藤氏が説明。次のように述べた。

「流石に『働いて働いて働いて』と仰っている総理ではありますが、正直心配なところあります。良いパフォーマンスをするには、休憩も必要なのではないかと思いますので、ぜひ上手にサボりながらやっていただきたいなというふうに心から思っています」

木原稔官房長官も同日の記者会見で、高市氏が午前3時過ぎから勉強会を開いたことに言及した。こうした働き方などについて質問を受けた木原氏は、「総理自身はワークライフバランスを否定するようなお考えはお持ちになっていない」と説明。

その上で、「質疑に立たれる予算委員の皆様方の質問に対して的確な答弁を行い、国会審議を円滑に進めるためには、丁寧かつ入念な準備が必要となるというのも事実であります」とし、今後の予算委員会の対応について、「ワークライフバランスを推進しつつ、政府の説明責任を適切に果たすという観点から、その時々に応じて適切に対応していく」とした。