1点投入 → 即トレンド見え！【グローバルワーク】40・50代の秋冬に！「スエード風アイテム」

なるべく手間をかけず、コーデに秋冬らしさとトレンド感を出したい--。それなら、今年注目の「スエード風アイテム」がおすすめ。いつものコーデにひとつプラスするだけで、あたたかみと今年らしさが演出できそう。【グローバルワーク】には、手に取りやすい価格でデイリー使いしやすく、それでいて上品な、40・50代にぴったりの「スエード風アイテム」が目白押し！ 秋冬の頼れる名脇役を、ぜひチェックして。

上品見えする高機能なトートバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽ラクスエードトートバッグ」\4,490（税込）

大きめサイズのトートバッグは、素材を変えるだけでコーデのこなれ感アップを狙えそう。こちらはスエードのようになめらかな起毛感のある合成皮革を使用しながらも、軽さにこだわった「スペ軽シリーズ」のバッグ。重さはわずか約320gです。今年の秋冬、お出かけの心強い相棒になってくれるかも。

毎日使うスマホショルダーも秋冬ムードに

【グローバルワーク】「スエード風2WAYスマホショルダー」\2,090（税込）

スマホケースやストラップは毎日使うからこそ、使いやすさはキープしつつトレンド感のある素材にチェンジするだけで、一気におしゃれなムードが演出できそう。こちらのスマホショルダーはトレンド感のあるスエード調素材であることに加え、公式サイトによると「スマホがぴったり入るサイズ感で外出時に便利」だそう。しかも、ポーチやストラップ単体でも使えるので、シーンに合わせて自由に使い分けて。

ほっこりモカシンシューズは機能性にも注目

【グローバルワーク】「らくっション撥水モカシン」\4,490（税込）

スエード調のアッパーとふんわりフェイクファーのインナーが、秋冬の足元にあたたかみをプラスしてくれるモカシンシューズ。グローバルワークの定番ではありますが、スエードやファーがトレンドの今年は特に注目したいシューズです。さらに、インソールにクッションを入れ、歩きやすさにこだわった「らくっション」シリーズであることに加え、撥水・抗菌防臭の機能付き。つい毎日履きたくなりそうです。

いつものコーデにトレンドのウエスタンテイストを

【グローバルワーク】「フェイクスエードY字二連ネックレス」\1,650（税込）

シンプルなコーデにも立体感と抜け感をプラスしてくれるY字型のネックレスは、近年人気を集めているアイテム。スエード調素材を使ったこちらは、トレンドのウエスタンテイストがこなれ感たっぷり。変形パール風ビーズと2連になっているので、カジュアルにもきれいめにもマッチ。それぞれ別々でも使える高コスパぶりにも注目です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N