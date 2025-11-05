今季6敗目を喫したパドレス戦で投じた疑惑の判定

物議を醸した1球が再び注目を集めている。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、今年の「ロボット審判を連れてこい大賞」と題した“誤審”の年間大賞を独自に選定。ドジャースの山本由伸投手がパドレス戦で投じた1球が選ばれた。

問題の1球は6月19日（日本時間20日）に本拠地で行われたパドレス戦で起きた。3回に山本はパドレス下位打線の打者2人を3球三振に斬って取り、フェルナンド・タティスJr.外野手を迎えた。追い込んでからの3球目のフォーシームはストライクゾーンに収まり、見逃し三振となったかと思われたが、判定はボールだった。

結果的に山本はタティスJr,からも三振を奪ったが、3者連続3球三振の「イマキュレート・イニング」達成ならず。6回1/3で3失点を喫して敗戦投手となった。フリードマン氏は、あらためて完全にストライクだった1球の動画を投稿。「勝者：マーヴィン・ハドソン（球審）、山本由伸のからイマキュレートイニングを奪う」と記し、皮肉を込めた。

SNSでは「これマジで発狂ものの最悪の誤審だった」「この球審は忘れん」「改めて見ても、何から何までストライクで草」「これ酷かったよなぁ覚えてるわ」など、あらためて脚光を浴びることに。ワールドシリーズでは3勝を挙げ、MVPに輝いた山本。意外なところで新たな“タイトル獲得”となった。（Full-Count編集部）