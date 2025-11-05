「Uber配達員は今が始め時？」他社デリバリーも配達員募集ラッシュの真意を独自分析！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「Uberだけじゃない！他社デリバリーも配達員募集ラッシュへ… 冬の繁忙期に向けて人員強化か」では、デリバリー配達員・レクター氏が、Uber Eatsをはじめとする主要デリバリー各社の最新配達員募集キャンペーン事情について詳しく解説した。
レクター氏は冒頭、「Uber Eatsが結構配達員の募集に力を入れていて、メールでも何回か来て話題になっている」と現状を説明。そのうえで「他社デリバリーも今、配達員の募集を強化している」とし、冬の閑散期に向けた対応であることを指摘。「ちょっと稼ぎ悩んでる方は、これを利用して収入の差し引きするのもいいんじゃないか」と、今だからこそ狙えるチャンスだと呼びかけた。
続けて、Uber Eatsの新規配達員キャンペーンを「あと10回配達するだけで4万円もらえる」と具体例を紹介する一方、「紹介者にしか報酬が支払われない」事情や、「詐欺的なキャッシュバック話もあるので、あんまり関係値のない人からは注意したほうがいい」とリスクも明かした。
また、出前館でも11月から12月末まで新規配達員向けに追加報酬を用意しつつ、「対象は地方が多めなので、該当地域の人はチャンス」と強調。店頭価格での注文が可能になった新サービスについては、「私の中では結構大きなニュース。人気店・大戸屋も参加」と業界の変化を読み解いた。
メニュー（Menu）のキャンペーンでは「20回配達で2万円もらえる」が、応募～有効化までの期間が長く「私の場合1ヶ月半かかった。達成できるのかちょっと疑問」と落とし穴を指摘。ウォルト（Wolt）は「紹介キャンペーンの条件が一番優しく、30日以内に5回配達で達成できる」とそのハードルの低さを絶賛しつつ、各社が特定エリアで配達員の増員を図っている背景も論じた。
さらにロケットナウでは「登録日から14日以内に初回配達で4,000円の報酬」など、エリア拡大や特典の内容を網羅的に解説。新規エリア加入直後の注文は少ない傾向ながら、「徐々に浸透すれば稼げるデリバリーになる」「登録しておいて損はない」と独自の経験からチャンスを掘り起こした。
終盤では、「今は閑散期だけど今年は天候不良や連休もあり例年以上に稼げないわけではない」「検討している方は条件が変わる前に応募したほうがいい」とタイミングの重要性を強調して動画をまとめた。
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/