『今日好き』出身・石川翔鈴＆水戸由菜がイケメン俳優とドライブデート「女性がハンドルを握るドライブもステキだなと感じてもらえたらうれしい」
ABEMAは、9日午後10時より恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』を全6回にわたって無料放送することを発表した。
【写真】振袖姿が華やかでキュート！新年の“書き初め”を披露した石川翔鈴
同番組は、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに参加した人気メンバーの石川翔鈴と水戸由菜がおしゃれを楽しみながらそれぞれ3人のステキな男性たちと“恋するドライブデート”に繰り出す模様を追いかける特別番組。さらに、女性陣をステキなドライブデートに誘う相手には、鈴々木響、鈴木康介、中島健、高崎凌、堀海登、井上想良ら豪華若手イケメン俳優陣が集結。また、テーマソングにはシンガー・ソングライターのeillによる人気ドライブソング「Love, lala 〜恋の行方〜」の起用も決定した。
恋するドライブデートに出発した石川からは「家族や親友以外を乗せて、ましてや初めましての方とドライブデートをするのなんてなかなか経験できないことでとても緊張しましたが、御三方ともさりげなくラパンのビジュアルや機能を誉めたりと触れてくれて楽しくドライブすることができました！視聴者の皆さんも、擬似デートを体験できるかと思います▼ぜひご覧ください！」、水戸からは「皆さんに見ていただいて一番新鮮に感じていただけるのは、“女性が運転する”ということだと思います。私が運転している姿を通して、女性がハンドルを握るドライブもステキだなと感じてもらえたらうれしいです！」とそれぞれコメントが寄せられた。（※▼はハート）
■石川翔鈴コメント全文
家族や親友以外を乗せて、ましてや初めましての方とドライブデートをするのなんてなかなか経験できないことでとても緊張しましたが、御三方ともさりげなくラパンのビジュアルや機能を誉めたりと触れてくれて楽しくドライブすることができました！
視聴者の皆さんも、擬似デートを体験できるかと思います▼ぜひご覧ください！
■水戸由菜コメント全文
カメラが回っている環境で運転をするのは初めてで少し緊張しましたが、ラパンLCのおかげで楽しく安全にドライブできました。各プランごとにメイクや服装の雰囲気が違っていて、撮影全体を通してとても充実した時間になりました！
皆さんに見ていただいて一番新鮮に感じていただけるのは、“女性が運転する”ということだと思います。私が運転している姿を通して、女性がハンドルを握るドライブもステキだなと感じてもらえたらうれしいです！
