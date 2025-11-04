リピ確定！「透明のより良いかも」毎日使うからこそここだわりたい！100均スマホグッズ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したスマホストラップホルダーです。透明なシートタイプが定番ですが、筆者が購入したのは織布っぽい生地でできたタイプ。こちらの方が汚れやヨレなどが目立ちにくいかも！ということで、購入してきました。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：スマホストラップホルダー（2個、四角形）

価格：￥110（税込）

対応サイズ（約）：ケーブル穴12mm以上

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480587608

透明タイプよりもいいかも！ダイソーで見つけた『スマホストラップホルダー』

スマホストラップをつけるのに欠かせない、ストラップホルダー。クリアタイプのホルダーをよく見かけますが、時間の経過によって擦れやヨレなどが目立つのが気になっていました…。

そこで購入したのが、ダイソーのスマホグッズ売り場で見つけた『スマホストラップホルダー（2個、四角形）』。こちらの方が劣化が目立ちにくいかなと購入してきました。

2個入りで110円（税込）とコスパがよく、織布のような生地感。ハリがあって、あまり伸びがありません。

また負担がかかるものなので仕方がないのですが、ねじれにはそこまで強くないようで細かい部分がほつれてきます。ただ1個当たり55円という安さを踏まえると、十分な性能です。

汚れが目立ちにくく使いやすいデザイン！

使い方は簡単でストラップホールのある部分を、スマホケースのケーブル穴から出すだけ。

ただしケーブル穴のサイズは12mm以上、サイズや下部が空いたスマホケースなど使用できないタイプもあるので、前もって確認する必要があります。

今回はデザインのあるケースに入れてしまったのであまり見えませんが、汚れが目立ちにくく使い勝手◎。ただやはりねじれによるほつれは防げないようです。

ダイソーはスマホストラップも豊富！

商品名：手編みスマホストラップ

価格：￥330（税込）

販売ショップ： ダイソー

JANコード：4550480411286

今回はダイソーで購入した『スマホストラップホルダー（2個、四角形）』をご紹介しました。

ダイソーにはスマホストラップホルダーもたくさん種類がありますが、スマホストラップ自体も数多くそろっています！例えばこちらの『手編みスマホストラップ』。

トレンドの手編みデザインで、このほかにもトレンドを抑えたデザインのものから機能性の高いものまでそろっています。ぜひ併せてチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。