11月2日に行われる全国高校ラグビー大分県予選決勝にコマを進めた大分東明。チームは「展開ラグビー」を武器に、7連覇を狙います。

【写真を見る】全国高校ラグビー大分県予選 7連覇なるか…大分東明が展開ラグビーで花園切符に挑む

第1シードの大分東明は、今年7月に開催された7人制の全国大会で2年連続準優勝。東明主体で戦った10月の国民スポーツ大会でも全国ベスト4に入るなど、経験を積んできました。

田中勝斗キャプテン：

「内側でも外側でも勝負できるバックスがそろっているので、しっかり一つひとつのプレーに自信を持っていこうと思います」

東明のスタイルは、素早いパス回しでグラウンドを広く使う展開ラグビー。全員が50メートル6秒前半という俊足ぞろいのバックス陣を率いるのは、高校日本代表候補のスクラムハーフ・黒岩と、Uー17日本代表でスタンドオフ・吉田の2人です。

3年黒岩稜：

「大分舞鶴に新人戦で負けて、県高校総体で勝ったんですが、1勝1敗なので次は勝利して、良い流れで花園に持っていきたいと思います」

フォワード陣は全員が体重90キロ以上と、舞鶴に引けを取らない重量級。共同キャプテンの鶴田を中心に相手を圧倒します。

鶴田英士キャプテン：

「スクラムやモールといった基礎になる部分でまとまりがあって、強いフォワードだと思います。舞鶴もモールの伝統があるチームですが、そこで取り切って自分たちのモールを取らせないということを目標にやっています」

身長188センチで、体重およそ100キロというフィジー人留学生2人の突破力も健在です。

去年は花園でチーム史上初のベスト8まで進んだ東明。その先を目指してまずは県代表の座を狙います。

鶴田英士キャプテン：

「負けたら終わりの戦いが始まっているので、一つひとつのプレーに対する姿勢、意識をもっと高めて、絶対に勝って終われるように頑張りたいと思います」

県予選の連続優勝記録を7に伸ばせるか――決勝は11月2日午後1時キックオフです。