“魚捌き系”YouTuberのトップランナーで、チャンネル登録者1400万人を超える「きまぐれクック」のかねこが10月25日、「【内装費用1.5億】海鮮のテーマパークを作ってしまいました。」と題した動画を公開。愛知県常滑市にオープンした自身初の実店舗「うお一番」を紹介した。

【写真】内装に1.5億円をかけた、「きまぐれクック」こだわりの実店舗「うお一番」 店舗もスゴいが料理もスゴい

冒頭、一見して「きまぐれクック」というキャッチーなチャンネル名と繋がらないネーミングには、「視聴者さんだけでなく地域の方々にも愛されるお店にしたい」という思いがあったことを明かすかねこ。一方で、本人の等身大パネルに巨大なマグロのオブジェと外観から目立っており、入り口の扉は動画オープニングでお馴染みのデザインを採用するなど、ファンサービスが満載だ。

扉を開けると、愛猫（キジトラちゃん）をモチーフにした招き猫の巨大なアートが登場。その首輪には、チャンネルの登録者数が1000万人に到達した世界でも一握りのYouTuberにしか与えられない「ダイヤモンドの盾」が埋め込まれており、本人公認で「触っていい」とのこと。ファンなら食事をしなくても十分に楽しめそうな空間になっている。

飲食スペースは広々としていて、個室、宴会場にVIPルームも完備。さながらスーパーや市場の鮮魚コーナーのようなスペースで買い物をすることができ、買い食いしたい人には刺身串や寿司にくわえて、日本酒も多くの銘柄が揃えられている。「きまぐれクック」の定番ネタでもある魚の福袋＝海鮮ボックスも1日数量限定で用意してあり、9900円という価格で、1万5000円～2万円相当の海鮮が入っているという。何十箱にひとつ、4万～5万円相当の海鮮が入った「当たり箱」もあるそうで、ファンなら購入してみたいところだ。

動画では、「うお一番」で提供される料理の数々も紹介されている。ヒカキンが東京駅にラーメン店「みそきん」をオープンさせたのは記憶に新しいが、東海オンエアのリーダー・てつやの「ほてる小胗津」、りょうの「R COFFEE STAND」など、YouTuberが手掛ける繁盛店は少なくない。本人と遭遇できるかは運次第だが、当面、かねこは「うお一番」に頻繁に顔を出す（ほとんどいる）そうなので、予約の上、足を運んでみてはいかがだろう。

（文＝向原康太）