カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南！サプリメント選びは“質”に注目「添加物過多に要注意」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「サプリメントはいいの？悪いの？選ぶ基準」というテーマで、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が動画を公開。元気を手に入れたい人が気になるサプリメントの本当の“良い悪い”について、専門的な観点から語った。
片岡氏は冒頭で「サプリメントが体にいいよねとか、悪いんでしょうっていう方がいますが、どっちだと思いますか？」と問題提起。その正解は「質による」とズバリ断言。「例えば私もアミノ酸をおすすめしていますが、アミノ酸という商品だったらどれもすべておすすめなわけではない」と述べ、商品ごとの“質の違い”の重要性を強調した。
サプリメントの質については、「何でできているのか、どこの産地からできているのか、環境ホルモンが入っているとか農薬が入っているといったことも質へのこだわりとして大事」と解説。最近では、「有効成分よりも添加物が多いものっていうのがほとんど」と警鐘を鳴らし、「誰が作っているのか、どこで作られているのか、原材料はどんなものなのかの3つをしっかりと把握することが重要」と呼びかけた。
しかしながら、「調べるのは難しいですよね」と消費者目線の課題にも触れた片岡氏。最後には「何がいいの？という疑問へのヒントをコメント欄に書いておきました」と動画を締めくくり、視聴者への実践的なアドバイスを添えた。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。