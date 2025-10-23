ピエール マルコリーニのホリデーコレクション2025♡アール・デコ幻想

2025年11月1日（土）から、ピエール マルコリーニのホリデーコレクションが販売開始！アール・デコ100周年を祝う「Rêveries Art Déco アール・デコ幻想」シリーズでは、シックで幻想的な焼き菓子やチョコレートをお楽しみいただけます。注目は、ピエール マルコリーニ特製のシュトーレン（4,320円）やカウントダウン ノエル（4,860円）。ぜひチェックしてみてください♡

シュトーレンとアドベントカレンダーでホリデー気分を♡

シュトーレン

カウントダウン ノエル

ピエール マルコリーニのシュトーレン（4,320円）は、カカオと柑橘系フルーツの香りが特徴。じっくり漬け込んだドライフルーツが絶妙に調和し、日ごとに味わいが深まります。

さらに、アール・デコデザインが施された「カウントダウン ノエル」（4,860円）は、7日間のカウントダウンを楽しめる、贅沢なチョコレート詰め合わせ。

どちらもホリデーシーズンにぴったりのアイテムです。

ピエール ドゥ ノエル 2025

今年登場の「ピエール ドゥ ノエル 2025」（7,992円）は、キャラメルとヘーゼルナッツの絶妙なバランスが魅力のクリスマスケーキ。

特別な日にふさわしいシックなデザインで、テーブルを華やかに飾ります。

マカロン ドゥ ノエル 8個入り

さらに、「マカロン ドゥ ノエル 8個入り」（3,888円）は、ピエール マルコリーニの名物マカロンがアール・デコの限定パッケージに。贈り物としても最適な一品です。

ピエール マルコリーニで贅沢なホリデーを！



ピエール マルコリーニのホリデーコレクション2025は、アール・デコにインスパイアされたエレガントで幻想的なデザインが特徴。

シュトーレン（4,320円）、カウントダウン ノエル（4,860円）など、シーズンを彩る贅沢なスイーツが満載です。ギフトや特別な日のスイーツにぴったりなアイテムばかり。

数量限定で販売されるため、早めにチェックして、素敵なホリデーをお楽しみください！