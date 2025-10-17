パブリックドメインになった「蒸気船ウィリー」を“狂”解釈でホラー映画化した『SCREAM BOAT スクリームボート』（原題：Screamboat）が11月14日(金)に公開されることが決定した。

本作を手掛けるのは、児童文学「いじわるグリンチのクリスマス」のパロディ映画『The Mean one』(2022)を手掛けたスティーブン・ラモート監督。嘔吐者続出のホラー映画『テリファー』シリーズのアイコンである殺人ピエロ“アート・ザ・クラウン”を演じてきたデヴィッド・ハワード・ソーントンが狂気のネズミ・ウィリーを演じる。

深夜のニューヨーク、乗客で賑わうスタテン島フェリー。陽気な汽笛が鳴り響くが、それは惨劇の合図だった。船内には異様な存在が潜んでおり、逃げ場のない乗客たちは恐怖と血に染まる悪夢の航海へと巻き込まれていく……。

30秒ほどの特報映像がこちら。「ハハッ」という高らかな笑い声と丸いお耳でおなじみのあの“ネズミ”がホラー映画仕様でお目見え。

動画が表示されない方はこちら



冷酷さとお茶目さを併せ持った“アート・ザ・クラウン”で観客を魅了したデヴィッド・ハワード・ソーントンの怪演に期待したいところ。

『SCREAM BOAT スクリームボート』

2025年11月14日(金) 新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ 他全国ロードショー

監督:スティーブン・ラモート

出演:デイヴィッド・ハワード・ソーントン(『テリファー』)、アリソン・ピテル、エイミー・シューマッハ、ジェシー・ポージーほか

2025/アメリカ/英語/102 分/R15+/カラー/配給:エクストリームフィルム

©2025 SB PRODS LLC