木下博勝氏、医者はみんなお金持ち？世間のイメージに“リアル”を明かす「実は――」
プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（57）が16日に自身のインスタグラムを更新。世間の医師に対するイメージに触れ“リアル”を明かした。
木下氏は「『医者はもうかって高収入』というイメージ、ありますか?」と切り出すと「でも実は――2024年、医療機関の倒産・休廃業件数が過去最多になったんです!!帝国データバンクの調査では、倒産が64件、休廃業・解散が722件で、どちらも過去最高でした。特にクリニックの閉院が目立っています」と伝える。
「では、なぜ『高収入?のはずの医者』が廃業に追い込まれているのでしょうか?医師の平均年収は確かに高めで、勤務医なら約1338万円だそうです。でも『開業医』は勤務医とは事情が違います。・借金して設備投資をしたり、スタッフ等の人件費や材料費の高騰、人手不足の中でスタッフ採用の難しさ、コロナ禍で融資を受けたクリニックは、返済がスタートしたりしています。こうした“経営リスク”がのしかかって来ています」
また「さらに経営者の高齢化や後継者不足もあり、『お金はあるけど続けられない』という理由で廃業するケースも増加している様です。つまり、医師＝高収入の時代では無くなりました。医療も一つの“経営”であり、時代の変化に大きく左右されるというのが現実です」と説明していた。