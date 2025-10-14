【独自】「韓国人が日本人を鬼詰め」「行政も動いた」…韓国発フーデリで「契約トラブル」が相次いだ「ヤバすぎる理由」

韓国発のフードデリバリーサービス「ロケットナウ」に、ついに行政のメスが入ったーー。

中央労働基準監督署は8月22日、同サービスを運営する「CP One Japan 合同会社」に是正勧告を出した。従業員に対する給与未払いなど、複数の労働基準法に違反していたという。

サービス開始からわずか8カ月で100万ダウンロードを突破した、新進気鋭のフードデリバリーサービスに何が起きているのか。前編記事『【独自】「警察行くぞコラ！」韓国発のフーデリで「契約トラブル」が相次いでいた…！』に引き続き、トラブルの実態に迫った。

「契約件数の水増し工作」疑惑

今年4月、韓国の大手EC企業「Coupang」（クーパン）を親会社に持つ、「CP One Japan合同会社」は、フードデリバリーサービス「ロケットナウ」のエリア拡大に伴い、飲食店に営業をかける「フィールドセールス」なる契約社員を、約2000名募集した。

この大量採用が功を奏して、ロケットナウはサービス開始からわずか半年ほどで、加盟店が約2万店舗を突破し、配達エリアは1都3県（東京・神奈川・埼玉・千葉）まで拡大。現在は、大阪でのサービスも始まり、10月14日には京都市や神戸市、名古屋でのサービスも始まる予定だという。

だが、本誌記者が取材を進めると、飲食店とフィールドセールスの間で「契約トラブル」が相次いでいたことが発覚した。本社関係者はこう語る。

「本来、フィールドセールスが飲食店とサービスを契約する際は、その飲食店の『営業許可証』と『通帳口座』のほか、メールアドレスや電話番号などを社内システムに送る必要があります。

しかし、フィールドセールスが大量入社してからしばらく経った6月ごろは、『契約プロセスの短縮』が認められていた。Googleフォームに『通帳口座』の写真を添付しなくても、契約件数にカウントされたため、フィールドセールスによる『契約件数の水増し工作』が相次いだのです。

本社のカスタマーセンターには、飲食店から『契約した覚えがないのに、勝手にタブレットが届いた』『営業を断ったのに契約したことになってる。このまま説明がないなら警察に行く』などのクレームが続出しました」

トラブルに巻き込まれた飲食店の「怒りの声」

実際のところはどうなのか。都内で複数の飲食店を運営する会社の責任者は、「あんな営業をする会社、いつ訴える人が出てきてもおかしくありません」と、当時を振り返る。

「5月下旬から、ロケットナウの営業マンが代わる代わる来るようになったのですが、もともとウチは、知り合いの飲食店の付き合いで、別の営業マンを紹介してもらっていました。ロケットナウ自体は、他社と比べても手数料が安いし、ランニングコストもかからないので、その担当者と『どういう段取りでサービスを始めるか』という打ち合わせを重ねていたんです。

そんなある日、見知らぬロケットナウの営業マンが来て、『弊社はこういうサービスでして〜』とセールストークをしてきた。その日は僕がいなかったので、アルバイトの子も『そうした話は、責任者にお願いします』と言って、僕の携帯番号が書かれた名刺を渡したところ、『一応、参考までに店内のお写真を撮ってもいいですか？』と聞いてきたそうなんです。

『まあ写真くらいなら……』と許可すると、その営業マンは店内を物色して、スマホでパシャパシャと写真を撮りだした。その際に、キッチン付近の壁に貼られていた『営業許可証』も撮影して帰ったそうです。ただ、これがトラブルの始まりでした……」

数週間後、店の連絡事項などを共有する従業員のグループLINEに、その日シフトに入っていたアルバイトから写真が送られてきた。そこに映されていたのは、一台の電子タブレット。起動した画面には、この店の名前やIDが記載されており、「店舗登録中」という文字まで見える。タブレットの裏側には、「ロケットナウ」のロゴシールが貼られていた。

「アルバイトの子からは『突然こんなタブレットが届きました』と報告されましたが、僕としては『え、どういうことだ!?』って感じで、軽いパニックでした。それで詳しくアルバイトに事情を聞くと、どうやら以前、やたら店内の写真を撮っていたロケットナウの営業マンがいて、その後日に『契約店舗様の銀行口座を教えてください』などと電話がかかってきたそうなんです。

ただ、アルバイトの子も『そうした話は、責任者に確認してください』と対応したそうですが、僕の携帯に電話がかかってくることは一度もなかった。つまり、その営業マンは店の許可なく、銀行口座も知らないまま、勝手に契約を進めたんです」（同前）

この責任者は、すぐさまロケットナウのカスタマーセンターに電話し、事情を説明。すると担当者は慣れた様子で、「大変申し訳ございません。すぐに解約の手続きを進めます」と謝罪してきたという。

「もちろん勝手に契約を進めた営業マンにも電話をかけましたが、すでに退職したのか居留守を使っているのか、いっさい出ませんでした。

また後日、懇意にしていた営業マンに事情を説明したところ、『実はロケットナウは、営業許可証の写真さえあれば、契約できるシステムになっているんです。おそらくそれを勝手に撮影して、そのフィールドセールスは勝手に契約を進めたのでしょう』と言われました。もし、あの時に店内で撮った写真を営業マンが水増し契約に使っていたのなら許せません」

契約件数への「過度なプレッシャー」が原因か

同様の被害に遭ったのは、この飲食店だけではない。都内の複数の飲食店から、「ロケットナウの営業マンが日替わりで来るようになって、契約していないのに、ある日いきなり注文用のタブレットが送られてきた」などと、怒りの声があがった。

いったいなぜ、このような「契約トラブル」が続出したのか。前出の本社関係者は、その背景に「契約件数へのプレッシャーが影響している」と言う。

「ご存知のとおり、5月に大量採用された契約社員（フィールドセールス）は、わずか1カ月で大量に契約を打ち切られました。それと同時期に、契約社員が参加するチャットグループでは真偽は不明ながらも、『1カ月で10件契約を取らないと契約更新されない』といった話が出回っていました。少なくとも契約社員たちが、その情報で精神的に追い込まれていたのは間違いありません。

実際、当時はグループごとに担当エリアが振り分けられていたにも関わらず、それを無視して、登録店舗の少ないエリアの飲食店に営業をかけるフィールドセールスが続出。彼らの中には、『契約を取れないと、メンターに詰められる』『契約を取れないと、メンターに家に帰してもらえない』と嘆いている子もいました」

「メンター」とは、フィールドセールスをエリアごとにまとめる、いわばチームリーダーのような役職だ。また、彼らを指示するのが「マネージャー」という役職で、これら2つのポジションに就く「正社員組」の半数以上は韓国人だという。

「ただ、彼らにも数字のノルマがあって、自身が担当するエリアの『契約件数』が少ないと、セールスチームのトップ、いわゆる営業部長にあたる韓国人に鬼詰めされるんです。

その人は『徹底的な数字主義』を掲げる人で、急に社内チャットでメッセージを飛ばしてきて、『お前のエリア、契約少ないんだけど』などと責めてきたり、契約件数の少ないマネージャーやメンターに対して、休日出勤を押し付けてくる。セールスチームのトップから課せられた契約ノルマのしわ寄せが、末端のフィールドセールスにいっているという構図でした」（同前）

こうした状況から「契約トラブル」が相次いだため、その後、本社は対策を強化。フィールドセールスが飲食店と契約する際は、営業許可証のほかに、通帳口座の画像も必須になったという。だが、別の本社関係者は「たしかに対策は強化されましたが、いまだに飲食店からのクレームは相次いでいます」と証言する。

「現在もクレーム対応のグループチャットには、飲食店から毎日3件ほどクレームが来ます。『サービスを解約したいのに一向に進まない』などの相談もあれば、いまだに『契約した覚えがないのに、勝手にタブレットが届いた』などのクレームも相次いでいます。

自身が担当するエリアの契約件数を確保するために、いまだに『契約プロセスの短縮』を認めているメンターもいるそうですし、問題が解決したとは言いづらい状況です」

本社に問い合わせると……

こうした状況に、本社はなんと答えるのか。ロケットナウの運営元である「CP One Japan」に問い合わせると、担当者は以下のように回答した。

「ロケットナウは、すべての労働法を遵守しており、従業員に対して支払うべきすべての賃金を支払い済みです。また、適正な報酬と福利厚生を提供し、安定した雇用環境を維持することに引き続き尽力しています。

ロケットナウの加盟店登録プロセスは、個人情報保護法等を含む日本のすべての関連法令に準拠しています。ロケットナウは、店舗から明確な同意を得たうえで登録に必要な書類を取得し、店舗が利用規約に正式に同意したうえで加盟店登録を完了することを徹底しています」

「フードデリバリーは新時代へ」ーー。これはロケットナウがCMで掲げるキャッチコピーだが、目先の数字だけ追い求めていては、いずれ墜落していくだろう。

【最初から読む】『【独自】「警察行くぞコラ！」韓国発のフーデリで「契約トラブル」が相次いでいた…！』

【はじめから読む】【独自】「契約した覚えがないのにタブレットが届いて…」100万ダウンロードを突破した《韓国発》フードデリバリー「ロケットナウ」で、「契約トラブル」が相次いでいた…！