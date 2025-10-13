「キルフェボン」栗に洋梨...秋の味覚を堪能できる、青山・東京ドームシティ・グランメゾン銀座3店舗の限定タルトまとめ

タルト専門店の「キル フェ ボン」青山店・東京ドームシティ店・グランメゾン銀座店の店舗限定タルト。季節ごとに旬の素材を使用したタルトが販売され、その時期ならではのおいしさを堪能できます。見た目の華やかさも魅力で、思わず写真に収めたくなる美しいタルトは必見。

この記事では、青山店・東京ドームシティ店・グランメゾン銀座店のタルトを紹介。どれも期間限定メニューなので、気になる人はぜひお店に足を運んでみて。

タルトが宝石みたいに美しすぎる...

青山店限定タルトは、和栗ペーストクリーム、スポンジ、栗のシロップ煮の層を風味豊かなクリームで包み、和栗フレークとけしの実をちらした渋皮栗がトッピングされています。ラム酒を効かせた、少し大人向きのショートケーキタルトです。販売期間は10月16日から11月末までを予定しています。

じっくりと焼き上げたヘーゼルナッツ風味のクリームに、洋梨のキャラメリゼと洋梨ムースを重ねています。秋のフルーツで彩られていて、中央のドームになっている部分はキャラメル風味のクリームになっています。ふんわり香る洋梨のブランデーとキャラメルのほろ苦さがアクセントのタルトです。販売期間は10月16日から11月まで（予定）。

●グランメゾン銀座店「島根県出雲産 "クイーンニーナ"のタルト」（1ピース1436円〜テイクアウト）

糖度が高くジューシーなぶどう「クイーンニーナ」を贅沢に使用したタルトです。クイーンニーナは大粒でみずみずしく、カスタードクリームとの相性が絶妙。販売期間は10月末までの販売を予定しています。

素材のおいしさを活かした贅沢なタルトが魅力のキルフェボン。お店ごとに限定タルトがあるのが嬉しいですね。タルトを通して季節の味覚を楽しんでみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部