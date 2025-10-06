BREIMEN、キリンジの名曲カバーを含むデジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BREIMENが、デジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」を10月15日に配信リリースすることが決定。キリンジのカバー「エイリアンズ」が10月12日に先行配信される。

今回の発表は、9月22日からSNS上で展開されていた月相と連動したショート動画の謎めいた投稿の答え合わせともなった。映像は次々と消える形で公開され、ファンの間で話題を呼んでいた。

新曲「銀河」は、前作「BALLOON」のミニマルなサウンドアプローチから一転、現実と幻想が交差する表現を通じて、人とのつながりや居場所を求める普遍的な感情を“宇宙の旅”になぞらえたポップナンバー。

後半にはギタリスト・サトウカツシロによる長尺のソロがクライマックスを盛り上げ、BREIMENの圧倒的な演奏力と表現力を堪能できる。

一方、「エイリアンズ」（作詞・作曲：堀込泰行）は、2000年10月12日にリリースされた兄弟時代のキリンジの名曲のカバー。同日でちょうど25年を迎えるタイミングでの先行配信となり、BREIMENならではの解釈で再構築されたアレンジに注目だ。

また、ジャケットビジュアルはゴルフボールを銀河に浮かぶ惑星に見立てたユニークなデザインとなっており、楽曲との関連性も注目を集めそうだ。

配信に先駆けて、Pre Add / Pre Saveも開始。リンクから事前登録をし、フォームに必要情報を入力すると抽選でサイン色紙があたるキャンペーンも実施される。

■リリース情報

2025.10.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エイリアンズ」

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「銀河 / エイリアンズ」

■関連リンク

BREIMEN OFFICIAL SITE

https://www.brei.men/