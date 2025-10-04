拝見、母さん…日本のプライム感謝祭が凄すぎます→【Amazon】Fire HD 10 タブレットが「先行セール」にお得すぎる
【Amazon】Fire HD10タブレットがお得に登場
2025年のAmazon「プライム感謝祭」は10月7日から10日までの4日間で開催！本番に先立ち、→10/4(土)0時よりスタートした「先行セール」対象商品の中から、編集部が選んだ注目商品を紹介する。
※以下の商品情報は2025年10月4日10時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
Amazonセール特価：1万980円
1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。薄くて、軽くて、丈夫、そして持ち運びにも便利。落下テストでの耐久性は Apple iPad 10.9 (第10世代)の約4倍。
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：9470円(47%OFF)
マチ幅を5cm拡張するだけで容量が20％UPできる、大容量スーツケース。土産や、冬場の衣類などで荷物が増えることも考慮して、こちらのキャリーケースを選ぶと、ゆとりが持てるのでおすすめ。さらに視認性の高いメッシュポケット内蔵、メイン収納は合計４か所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズに。
■Amazon.co.jp限定 アイリスオーヤマ MiCOLA イオンドライヤー
Amazonセール特価：8980円(26%OFF)
アイリスオーヤマ史上最大風速40.5m/sの風量でアイリスオーヤマ従来品のHDR-M301 と比較して乾燥時間は約25％短縮。高速で素早く乾かすだけでなく、幅約5センチのスリム設計。使用後はハンドルを折りたたんでコンパクトに収納。また重さは約380グラムで350ミリリットルのペットボトルほどの軽さ。DCブラシレスモーターを採用しているため、ブラシ付きDCモーターと比べて、寿命が長く、静音性に優れ、小型で高出力、低振動。
■テクシーリュクス ビジネスシューズ
Amazonセール特価：5376円(39%OFF)
スポーツウオッチのソーラー電波モデル。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデル。
■カシオ 腕時計
Amazonセール特価：7200円(52%OFF)
スポーツウオッチのソーラー電波モデル。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデル。
