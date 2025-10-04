淡路島「道の駅うずしお」が10月19日にリニューアルオープン！！鳴門海峡の絶景＆ご当地グルメ満載の最新観光スポットへ
淡路島・南あわじ市にある人気観光施設「道の駅うずしお」が、2025年10月19日(日)にリニューアルオープンする！2022年度には来館者数45万人超を記録した道の駅うずしお。鳴門岬駐車場うずまちテラスでの約2年間の仮営業期間を経てフルリニューアル。「鳴門海峡の絶景」と「淡路島のご当地グルメ」を中心に、展望・飲食・土産・体験すべてをアップデート。淡路島観光の新たな拠点として、注目を集めそうだ。
【画像】展望スペースからは、鳴門橋と鳴門海峡が一望できる
■「巡る」がテーマの空間設計。屋上から鳴門海峡360度絶景！
リニューアル後の「道の駅うずしお」は、「巡る(めぐる)」をテーマに施設全体を再設計。潮の流れ、人との出会い、四季のうつろいなど、訪れる人の“体験の循環”を意識した空間づくりがなされている。
最大の見どころは、屋上に新設された展望スペース「絶景展望360°」。鳴門海峡と大鳴門橋を眼下に望む360度パノラマの絶景が楽しめ、淡路島の“最南端ビュー”を体感できる。
■地元食材×囲炉裏×グルメバーガー！多彩な飲食店舗が集結
今回のリニューアルでは、食の魅力も大幅にパワーアップ。淡路島産食材にこだわった新店舗もいろいろ登場する。
■■ 絶景とともに味わう、囲炉裏食堂 うずしお
年間約100種類のうずの幸から、旬の幸を活かした料理を朝食とランチで味わえる。囲炉裏で焼き上げた旬魚や、郷土料理の鯛そうめん、うずの幸で炊き込んだ巾着ご飯などを朝食とランチで味わえる。鳴門海峡近海の鮮魚をはじめ、淡路島特産の淡路島産玉ネギなどの農産物、淡路牛などを取り入れた料理が楽しみだ。
■■ 魅力あふれる旬のうずの幸をテイクアウトで
淡路島の人気メニュー「淡路和牛肉巻きおむすび」などを提供する、テイクアウト専門のおむすび店も出店。道の駅うずしおから望む絶景を楽しみながら、手軽に淡路島グルメを味わえる。
■■ オリジナルミルクソフト専門店、あわじ島ミルクスタンド＋(プラス)
淡路島牛乳を使った濃厚な「ミルクソフト」をメインにしたスイーツスタンド。インスタ映え抜群のフォトジェニックなソフトクリームが観光のお楽しみに！
■■ すべてが新作！あわじ島バーガー 淡路島オニオンキッチン 本店
「全国ご当地バーガーグランプリ」で1位と2位を受賞した実績を持つ「あわじ島バーガー」が、さらに進化した「オニオンビーフバーガープレミアム」と「オニオングラタンバーガープレミアム」として登場！今回はすべてのバーガーが新作！淡路島産の素材をふんだんに使い、見た目も味も満足感たっぷりのオリジナルバーガーが味わえる。
■約1000種のお土産がそろう、ショップうずのくに 本店
リニューアル後の物販コーナー「ショップうずのくに 本店」は、取り扱い商品数が約1000点に拡大。 そのうち120点以上はここでしか買えない限定商品。陳列棚の配置にもこだわった、“探す楽しみ”が演出される。
■巨大サイネージ「うずしおビジョン」で地域の魅力を発信
1階には、横6メートル、縦1.5メートルの大型デジタルサイネージ「うずしおビジョン」が設置される。四季の鳴門海峡や、地元の観光、文化が映像で紹介されるほか、timeleszのメンバーである松島聡さんが制作したマスコットキャラクター「淡路うず助」も登場し、子ども連れにも楽しめる展示になりそうだ。
■新キャラクター「うず坊」登場！館内で“かくれんぼ”も!?
来場者参加型で決定した新キャラクター「うず坊(うずぼう)」が施設のマスコットに決定。館内各所に隠れていたり、ぬいぐるみくじやクレーンゲームで合えたりと、訪れるたびに“うず坊”を探したくなる。
■【まとめ】淡路島の絶景＆食を丸ごと体験！新「道の駅うずしお」
地元の自然・食・文化を活かした新施設として生まれ変わる「道の駅うずしお」。絶景スポット・グルメ・体験・買い物と、一日中楽しめる観光スポットとして、淡路島旅行の“目的地”になりそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
