【射手座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月6日〜10月12日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では相手に従いましょう』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


状況が読めないことや思い通りにならないことが起きそうです。気持ちがスッキリしないことも多いでしょう。沢山のことを頑張るより、手放すことを選んでいく方が運気は回復しやすいです。仕事や公の場では、周りの人達を引き立てないと行けない流れになります。自分が目立つより花を持たせてあげる方が良い時です。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


相手の好みや要望に合わせていくと、トラブルやすれ違いも減らせそうな時です。自分の気持ちをわかってもらおうと、押し付けてしまってはダメな時でしょう。シングルの方は、好き嫌いがはっきりしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他のことでのストレスを恋愛で埋めようとしています。

｜時期｜


10月11日　しがみついていく　／　10月12日　自由に動ける

｜ラッキーアイテム｜




ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞