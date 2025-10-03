©️ABCテレビ

連日大賑わいのEXPO 2025 大阪・関西万博は、閉幕まであと約1週間。人気パビリオンの1つ吉本興業のパビリオン “よしもと waraii myraii館” では、盆踊りが毎日行われていることでお馴染みだ。吉本興業に所属する藤崎マーケットのトキは、連日の盆踊りでなんと体重が〇キロも減ったそうで……!?

©️ABCテレビ

万博のよしもとwaraii myraii館の広場では、伝統的な盆踊りにカラオケやダンスを融合させた参加型イベント「盆踊りのアシタ」を、閉幕の10月13日まで毎晩開催中。この盆踊りのアシタに、トキは連日出演している。

海原やすよ ともこ司会のバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）のロケが朝早くからあった日も、トキは撮影終了後に休む暇なく盆踊り。40歳で長時間踊って会場を盛り上げるのは非常にキツいため、トキはSNSに悲壮感あふれる投稿をしまくっている。同番組でも彼は、「もうしんどいんです……」とたびたびボヤき、別の事務所に所属する後輩に「やってくれよ～ぜひ～！」と助けを求めていた。

©️ABCテレビ

連日の盆踊り出演でなんとトキは、「体重が6キロ痩せてしまいました」とのこと。「駅に着いて、よしもとパビリオンまでまさかの20分歩くんですよ。そこで2時間盆踊り。帰りも20分歩きますから、2時間40分私はダイエットしているんです」と、トキは嘆いた。

©️ABCテレビ

これまで盆踊りのアシタは、18時15分～20時までの実施だった。しかし、好評につき9月13日からは20時45分まで延長しているため、現在トキは1日にトータル3時間超の“万博盆踊りダイエット”をしていることになる。トキいわく、「社員さんも一緒にまわりで踊ってくれているんですけど、全員ガリガリ。もうほっそほそ」だそうだ。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

なお、スタジオ一同を失笑させたトキのこの衝撃報告は、『やすとものいたって真剣です』10月2日放送回で行われた。同放送回では、ミルクボーイが大阪の粋な路地裏グルメを堪能したほか、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級に合格したサバンナの八木真澄が、ノート活用術や勉強術を紹介した。

