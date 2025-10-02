アツギの世界戦略ブランドAZGI誕生♡高級レッグウェア最新コレクション

アツギが世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI（アツギ）」を発表しました。日本はもちろんアジアを中心に展開予定のAZGIは、環境に配慮した素材とクラフトマンシップを融合。ラグジュアリーでありながらサステナブルな高級レッグウェアを提案します。ブランドページでは3ラインの世界観とアイテムを紹介。大人の女性にふさわしい、知性と美を纏う新たな選択肢です。

AZGI Luxury lineの極上レッグウェア

Luxury lineはカシミヤやシルクといった最高級素材を贅沢に使用。アツギの技術を注ぎ込み、しなやかで品格ある脚もとを演出します。

Luxury Silk Rib Tights

価格：24,200円

シルク100％を使用し、ツヤとなめらかな肌触りを実現。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：グレー）

Cashmere Rich/Silk Blend Tights

価格：26,400円

カシミヤ45％×シルク55％で濃密な風合い。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：グレー／ブラック）

Silk Rich/Cashmere Blend Tights

価格：26,400円

シルク85％で光沢感が美しい特別な一足。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：グレー）

Essential lineの上質で快適な日常アイテム

Shadow Rib Knee High Socks

価格：6,270円

イタリア糸×リサイクルナイロンを使用。奥行きある色彩が魅力。

サイズ：23～24cm／24～25cm（カラー：全6色）

8D Super Fine Natural Cover Up

価格：4,400円

480本針で繊細に編み上げた極薄ストッキング。なめらかで透明感のある美脚に。

Essential lineは透明感やツヤ感にこだわり、心地よい肌触りと日常使いに適した機能性を両立。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：全3色）

Collection lineの華やかで洗練されたデザイン

Opulent Lace with Crystal Bijou Tights

価格：8,250円

サイドレース柄と足首のラインストーンがポイント。

サイズ：M～L／L～LL（カラー：ベージュ／ブラック）

Butterfly Ribbon & Elegant Bijou Tights

価格：14,300円

リボンとラインストーンを施したフェミニンな一足♡

サイズ：M～L／L～LL（カラー：ベージュ／ブラック）

Wide Rib Glitter Socks

価格：4,950円

リサイクルラメ糸を使用。光沢感のあるリブが大人のアクセントに。

Collection lineはハイクラスなライフスタイルに寄り添う華やかなデザインを展開。

サイズ：23～24cm／24～25cm（カラー：全4色）

脚もとに知性と美しさをまとうAZGI♡

AZGIは、アツギの誇るクラフトマンシップと環境への配慮を兼ね備えたラグジュアリーブランド。

Luxury、Essential、Collectionの3ラインから自分のライフスタイルに合う一足を選べます。タイツからソックスまで、素材もデザインもこだわり抜いたラインナップは、大人の女性にふさわしい上質な選択肢。

特別な日も、日常も、脚もとから自信を与えてくれるAZGIをぜひチェックしてみてください♪