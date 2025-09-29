この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大河ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【べらぼう】ネタバレ 第３８回あらすじ詳細版 大河ドラマ考察感想』と題した動画を公開し、2025年10月5日放送予定の第38回「蔦重栄華乃夢噺」について大胆な考察と予想を語った。動画では、物語がいよいよ佳境に差し掛かる中、東周祭シャラク＝写楽がどのように描かれるのか、その正体について独自の視点を提示している。



トケル氏は「サダノブがますます世の中を締め付けていますが、どんな気持ちからの行動なんだろう」と物語冒頭のサダノブの心理を分析。また、宇多丸の妻・清の病状や当時の梅毒事情、出版統制が強まりつつある江戸の出版界の現状にも触れるなど、時代背景を踏まえた詳細な解説が展開された。



中でも注目を集めたのは、「僕は現時点では、写楽イコールテイを押したいと思います」というトケル氏の“写楽＝テイ”説だ。現実史料では写楽の正体は斉藤十郎兵衛説が有力視されているが、「ここから急に新たな登場人物として写楽が現れることは考えにくい」とした上で、「写楽が現役の登場人物の中にいる」「スタジオ（蔦屋重三郎）の妻であるテイこそがその正体ではないか」と大胆に予測した。



その根拠としてトケル氏は、テイが絵を見る専門的な視点を持つこと、短期間で終わった写楽の活動時期がスタジオの体調とリンクしていることなどを挙げ、「写楽として活動していたテイが、最終的にはスタジオの看病を行うため活動を終了したとも考えられる」と指摘。さらに「テイは自分がスタジオのためにやれることは他にないかと考え、写楽になったのでは」と語った。



このほか、出版統制令とそれに伴う株仲間結成の動き、雅信や鶴屋など登場人物たちの感情の機微や行動にも踏み込んだ分析を展開。「江戸の出版を守る使命感が強まる中で、スタジオが新たな手段を模索していく」と盛り上がりを予感させた。



最後にトケル氏は「これはあくまで僕の勝手な想像に過ぎないので、全く違う可能性もありますが、是非、写楽の正体をどう思うか、コメントでご意見いただけたら嬉しいです」と視聴者に呼びかけ動画を締めくくった。