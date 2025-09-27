なぜいま注目？ 話題の新処方コスメを解説





「快適なツヤ感」と「続けられる効果実感」

ベタつかず、軽やかな使用感でありながら内側から輝くような肌をかなえる新処方コスメが続々登場。プロの現場で愛用される実力派から、毛穴レスなフラット肌を目指すアイテムまで、メイクに頼らない「素肌の美しさ」を追求する最新コスメを徹底リサーチ。肌悩みにダイレクトにアプローチする革新的な成分、毎日使いたくなる心地よさを両立した新名品を詳しく解説。







【艶肌】

ベタつくことなく艶を仕込む

「約１分で保湿も角質ケアも」

Dr.G R.E.D BLEMISH PHA クイックマスク 30枚 2,530円／インターナショナルコスメティックス 忙しい現代女性にぴったりの、わずか1分で効果を実感できる話題の時短マスク。

(POINT）

肌への刺激が少ないマイルドな角質ケア成分として注目されている「PHA」（ポリヒドロキシ酸）を配合。従来のものよりも分子サイズが大きく、肌表面でゆっくりと作用するため、敏感肌の人でも使いやすい。CICA（ツボクサエキス）は肌荒れやニキビ跡のケアに優れた効果を発揮し、肌の鎮静と修復をサポート。ヒアルロン酸による高い保湿効果と相まって、使用後の肌はふっくらとしたハリとツヤを実感できる。







【続けるうちに調子のいい肌】

ハリと透明感がこの１つで

バクビタエッセンス 30mL 5,940円／MEGOOD BEAUTY 敏感肌でも「攻め」のケアをと、バクチオール（植物ハリ成分）と高浸透型ビタミンC誘導体をW配合。





（POINT）

バクチオールが肌のハリ改善やくすみケア、毛穴の詰まり改善にアプローチし、高浸透型ビタミンC誘導体がメラニン生成を抑制してシミやくすみを改善。コラーゲンの生成も促進するため、肌の弾力もサポート。独自の乳酸菌入り整肌成分でバリア機能も強化。さらっと軽いつけ心地。







【フラット肌】

話題の次世代クレンジング美容液

「コンピューターが導く理想の処方」

コスメデコルテ AQ 毛穴美容液オイル 40mL 11,000円／コスメデコルテ 世界初、量子コンピューターを用いて1,000億以上の組み合わせから最も理想的な処方を算出した、まさに次世代のクレンジング美容液が誕生。「角栓溶解度パラメータ」として数値化し、年齢、性別、特徴の毛穴角栓を、最も効果的に溶解する条件を導き出すことに成功。

(POINT)

コスメデコルテが長年培った皮膚科学の知見と最先端の量子コンピュータ技術の融合により、これまでにない速攻性の高い角栓除去を実現。AQ共通のフローラルムスクの香りが、スキンケアタイムを至福のひとときに変えてくれる。みずみずしいテクスチャーをなじませてから洗い流すと肌はモチっと・ツルツルになると使用感の良さでも話題。







違いは効き目 「なぜ？」を解説

