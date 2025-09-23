クマさんスイーツもある｢ANAクラウンプラザホテル大阪｣最後のピンクアフタヌーンティー

ANAクラウンプラザホテル大阪のロビーラウンジでは、2025年9月16日(火)～10月15日(水)まで『ピンクアフタヌーンティー～Special thanks～』が開催されています。ANAクラウンプラザホテル大阪は2025年10月15日(水)をもって閉館するため、今回がラストの開催です。皆さまへの感謝の気持ちがこもったアフターヌーンティーを紹介します。

今回がラストのピンクアフタヌーンティー

ラストを飾るピンクアフタヌーンティーは、感謝の気持ちを込めた特別な内容で、かわいらしい雰囲気に包まれています。

ロビーラウンジ中央には、カラフルなキャンディーが飾られ、空間全体を華やかに演出しています。

ティースタンドとは別のスイーツは、｢カーネーションタルト｣｢クマさん｣。

すやすやと寝ているような表情の｢クマさん｣はかわいすぎです。

｢カーネーションタルト｣は、花びらが繊細に表現されていてきれいでした。

ウェルカムドリンクも用意されています。

かわいいがつまったスイーツ

さっそく、上段のスイーツを紹介します。華やかな印象の｢レイヤーケーキ｣。

｢花のラングドシャ｣は、軽い食感のラングドシャでできた花びらがおいしい。

ソースを注入して楽しむ｢ピスタチオマカロン｣。

｢ハートのヴェリーヌ｣は、ハートのチョコがアクセントに。

中段は、スイーツとスコーンです。スコーンは、プレーン＆レーズンの2種類。ヨーグルトシャンティ、苺ジャム、レモンハチミツをつけていただきます。

優しい食感の｢三色のクレープ｣。｢赤いシュークリーム｣は、ハートの装飾がかわいい。

ハートがたくさん!セイボリー

下段のセイボリーも華やかな雰囲気です。

(写真左上から時計回り)｢さつまいもスープ&人参ムース 生ハムグリッシーニ｣、ブーケのような見た目がすてきな｢サーモンのクレープ巻き ブーケ仕立て｣、｢カボチャとフィッシュテリーヌ｣。

いかがでしたか。

2025年10月15日(水)をもって閉館するため、今回がラストのピンクアフターヌーンティーです。お早めに予約をして行ってみてくださいね。

｢Pink Afternoon Tea～Special thanks～｣

※前日15:00までの予約が必要※2時間制

期間:2025年9月16日(火)~10月15日(水)

時間:月~土 13:00~18:30(20:30Close)/日･祝 13:00~17:30(19:30Close)

料金:1名6,800円(税込・サービス料込)

取材協力/ANAクラウンプラザホテル大阪